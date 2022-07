Wimbledon live am Dienstag: Viertelfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Bei Wimbledon werden am heutigen Dienstag die ersten Partien im Viertelfinale ausgetragen. Matches, Ansetzungen, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: SPOX bereitet Euch auf den Tennis-Tag vor.

Bis zum Sonntag, den 10. Juli laufen die 135. Wimbledon Championships noch. Bedeutet also auch: Es wird immer spannender.

Am heutigen Dienstag, den 5. Juli werden im Einzelwettbewerb in London die ersten Duelle im Viertelfinale ausgetragen, im Doppel steht bereits das Halbfinale an.

Wimbledon live am Dienstag: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Auf dem Programm steht heute unter anderem ein deutsches Duell, bei den Frauen messen sich im Viertelfinale nämlich Tatjana Maria und Jule Niemeier. Bei den Männern kommen beispielsweise Novak Djokovic und Jannik Sinner, der den Spanier Carlos Alcaraz ausschalten konnte, zum Zug. Sie sind auf dem Centre Court als erstes im Einsatz.

Hier gibt es alle Duelle an Wimbledon-Tag neun in der Übersicht.

© getty Novak Djokovic ist im Viertelfinale von Wimbledon im Einsatz.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr N. Djokovic (SRB) J. Sinner (ITA) Männer Einzel Viertelfinale nach Spiel 1 M. Bouzkova (CZE) O. Jabeur (TUN) Frauen Einzel Viertelfinale

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.00 Uhr T. Maria (GER) J. Niemeier (GER) Frauen Einzel Viertelfinale nach Spiel 1 D. Goffin (BEL) C. Norrie (GBR) Männer Einzel Viertelfinale

Court Nr. 2

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr N. Melichar-Martinez (USA) & E. Perez (AUS) 10 B. Krejcikova (CZE) & K. Siniakova (CZE) Frauen Doppel Viertelfinale nach Spiel 1 J. Blake (USA) & D. Nestor (CAN) T. Haas (GER) & M. Philippoussis (AUS) Männer Doppel Round Robin nach Spiel 2 M. Ebden (AUS) & S. Stosur (AUS) J. O'Mara (GBR) & A. Barnett (GBR) Mixed Doppel Viertelfinale nach Spiel 3 T.A. Woodbridge (AUS) & C. Black (ZIM) T. Johansson (SWE) & MJ Fernandez (USA) Mixed Doppel Round Robin

Court Nr. 3

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 13.00 Uhr C. Dellacqua (AUS) A. Molik (AUS) D. Hantuchova (SVK) & L. Robson (GBR) Frauen Doppel Round Robin nach Spiel 1 S. Aoyama (JPN) & H. Chan (TPE) L. Kichenok (UKR) & J. Ostapenko (LAT) Frauen Doppel Viertelfinale nach Spiel 2 K. Krawietz (GER) & A. Mies (GER) N. Mektic (CRO) & M. Pavic (CRO) Männer Doppel Viertelfinale

Court 12

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr G. Debru (FRA) A. Kim (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 J. Cabal (COL) & R. Farah (COL) D. Kudla (USA) & J. Sock (USA) Männer Doppel Viertelfinale nach Spiel 2 N. Zimonjic (SRB) & M. Bartoli (FRA) M. Woodforde (AUS) & I. Majoli (CRO) Mixed Doppel Round Robin nach Spiel 3 R. Farah (COL) & J. Ostapenko (LAT) N. Skupski (GBR) & D. Krawczyk (USA) Mixed Doppel Viertelfinale

Court 18

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 13.00 Uhr M. Bahrami (FRA) & C. Martinez (ESP) T. Enqvist (SWE) & R.P. Stubbs (AUS) Mixed Doppel Round Robin nach Spiel 1 V. King (USA) & Y. Shvedova (KAZ) A-L. Groenefeld (GER) & K. Sprem (CRO) Frauen Doppel Round Robin nach Spiel 2 J. Melzer (AUT) & G. Muller (LUX) J. Marray (GBR) & F. Nielsen (DEN) Männer Doppel Round Robin nach Spiel 3 A. Clement (FRA) & M. Llodra (FRA) M. Baghdatis (CYP) & X. Malisse (BEL) Männer Doppel Round Robin

Court 4

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr M. Landaluce (ESP) E. Winter (AUS) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 W. Jansen (GBR) G. Bailly (BEL) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 M. Kupres (CAN) & R. Stoiber (GBR) C. Fontenel (SUI) & J. Svendsen (DEN) Frauen Doppel 2. Runde nach Spiel 3 D. Glushkova (BUL) & H. Kinoshita (JPN) L. Hovde (USA) & Q. Lopez (USA) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 4 L. Moyano (ARG) & L. Perez Alarcon (PER) S. Ishii (JPN) & L. Tararudee (THA) Frauen Doppel 1. Runde

Court 5

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr D. Prizmic (CRO) C. Wong (HKG) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 M. Zheng (USA) M. Vergara Del Puerto (PAR) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 B. Artnak (SLO) A. Frusina (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 3 R. Nijkamp (NED) & A. Okutoyi (KEN) G. Pedone (ITA) & K. Quevedo (USA) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 4 A. Obradovic (SRB) & A. Sagandikova (KAZ) A. Xu (CAN) & N. Xu (CAN) Frauen Doppel 1. Runde

Court 6

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr E. Butvilas (LTU) O. Colak (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 P. Rodenas (ESP) J. Mensik (CZE) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 P. Barbier Gazeu (FRA) M. Pawelski (POL) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 3 T. Neilson Gatenby (GBR) & M. Xu (GBR) K. Tomajkova (CZE) & N. Vargova (SVK) Frauen Doppel 1. Runde

Court 7

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 13.00 Uhr K. Feldbausch (SUI) H. Barton (CZE) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 I. Lacy (GBR) & E. McDonald (GBR) Y. Li (TPE) & S. Saito (JPN) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 2 G. Roach (GBR) & M. Skelton (GBR) L. Peyre (ARG) & M. Slama (USA) Frauen Doppel 1. Runde

Court 8

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr G. Bueno (PER) L. Tien (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 A. Blockx (BEL) I. Buse (PER) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 S. Macavei (USA) & J. Struplova (CZE) A. Blokhina (USA) & L. Udvardy (HUN) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 3 A. Van Impe (BEL) & A. Waligora (BEL) L. Ciric Bagaric (CRO) & N. Daubnerova (SVK) Frauen Doppel 1. Runde

Court 14

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr K. Ivanovski (MKD) R. Pacheco Mendez (MEX) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 J. Weekes (CAN) M. Poljicak (CRO) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 F. Pennetta (ITA) & F. Schiavone (ITA) J. Jankovic (SRB) & A. Radwanska (POL) Frauen Doppel Round Robin nach Spiel 3 G. Ivanisevic (CRO) & M. Pierce (FRA) G. Rusedski (GBR) & A. Keothavong (GBR) Mixed Doppel Round Robin

Court 15

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr P. Privara (SVK) N. Basavareddy (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 1 J. Fonseca (BRA) S. Gorzny (USA) Männer Einzel 2. Runde nach Spiel 2 K. Cross (CAN) & V. Mboko (CAN) S. Kenzhibayeva (KAZ) & Z. Rustemova (KAZ) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 3 E. Seidel (GER) & J. Steur (GER) A. Lopata (UKR) & A. Mert (TUR) Frauen Doppel 1. Runde

Court 17

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr H. Klugman (GBR) & H. Oluwadare (GBR) W. Ewald (POL) & I. Van Den Broek (NED) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 1 S. Johnson (GBR) & D. Piani (GBR) R. Jamrichova (SVK) & O. Lincer (POL) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 2 N. Bartunkova (CZE) & C. Naef (SUI) C. Kuhl (GER) & T. Valentova (CZE) Frauen Doppel 1. Runde nach Spiel 3 I. Balus (SVK) & T. Preston (AUS) L. Klimovicova (CZE) & D. Salkova (CZE) Frauen Doppel 1. Runde

noch nicht terminiert

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde nicht vor 18 Uhr K. Clijsters (BEL) & M. Hingis (SUI) N. Dechy (FRA) & B. Schett (AUT) Frauen Doppel Round Robin nicht vor 18 Uhr B. Bryan (USA) & M. Bryan (USA) F. Gonzalez (CHI) & S. Grosjean (FRA) Männer Doppel Round Robin

Wimbledon live am Dienstag, Übertragung: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Der heutige Wimbledon-Dienstag wird live im TV und Livestream begleitet. Sky hält in Deutschland die Rechte an der Ausstrahlung des kompletten Turniers und überträgt erneut auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5 live. Auf jedem Sender geht es um 11.45 Uhr los.

Das Programm des Pay-TV-Senders könnt Ihr auch im Livestream erleben. Zurückgreifen muss man hierfür dann auf Sky Go oder WOW, das bis zuletzt noch Sky Ticket hieß.

Wimbledon live am Dienstag: Viertelfinale heute im Liveticker

Wer kein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky besitzt und auch keine Mitgliedschaft abschließen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich zu den Spielen bei SPOX reinzuklicken. Wir begleiten nämlich das eine oder andere Match in schriftlicher Form live, sodass Euch definitiv nichts Wichtiges entgeht.

Wimbledon 2022: Terminplan