Wimbledon live am Sonntag: 4. Runde heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Bei Wimbledon startet am heutigen Sonntag die 4. Runde. Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Infos zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan: SPOX fasst das Wichtigste zum Tag kompakt zusammen.

Runde drei ist absolviert, ab dem heutigen Sonntag, den 3. Juli geht es bei Wimbledon nun mit der vierten Runde weiter.

Wimbledon live am Sonntag: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Auf dem Centre Court in London fliegen die Tennis-Bälle erst ab 14.30 Uhr, den Anfang machen dort dann Heather Watson und die Deutsche Jule Niemeier.

Das heißt aber natürlich nicht, dass nicht vorher schon Action angesagt ist. Um 12 Uhr geht es auf Court zwei los, um 14 Uhr folglich mit deutscher Beteiligung - Tatjana Maria trifft auf Jelena Ostapenko und kämpft dann um den Einzug in das Viertelfinale - auf Court eins. In der Runde der letzten Acht könnte es bei den Damen zu einem deutschen Duell zwischen Niemeier und Maria kommen.

Auf dem Centre Court stehen nach den Damen die Spiele zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sowie Novak Djokovic und Tim Van Rijthoven an.

Hier gibt es den Plan für den heutigen Sonntag im Detail.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr H. Watson (GBR) J. Niemeier (GER) Damen Einzel 4. Runde nach Spiel 1 J. Sinner (ITA) C. Alcaraz (ESP) Herren Einzel 4. Runde nach Spiel 2 N. Djokovic (SRB) T. Van Rijthoven (NED) Herren Einzel 4. Runde

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.00 Uhr T. Maria (GER) J. Ostapenko (LAT) Damen Einzel 4. Runde nach Spiel 1 C. Norrie (GBR) T. Paul (USA) Herren Einzel 4. Runde nach Spiel 2 E. Mertens (BEL) O. Jabeur (TUN) Damen Einzel 4. Runde

Court Nr. 2

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr M. Bouzkova (CZE) C. Garcia (FRA) Damen Einzel 4. Runde nach Spiel 1 D. Goffin (BEL) F. Tiafoe (USA) Herren Einzel 4. Runde nach Spiel 2 J. Murray (GBR) & V. Williams (USA) J. O'Mara (GBR) A. Barnett (GBR) Damen Einzel 2. Runde

Court Nr. 3

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr S. Aoyama (JPN) & H. Chan (TPE) A. Riske-Amritraj (USA) C. Vandeweghe (USA) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 1 R. Ram (USA) & J. Salisbury (GBR) R. Matos (BRA) & D. Vega Hernandez (ESP) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 2 M. Middelkoop (NED) E. Perez (AUS) N. Skupski (GBR) & D. Krawczyk (USA) Mixed Doppel 2. Runde

© getty In Wimbledon geht es im Juni und Juli wieder zur Sache.

Court 12

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr L. Glasspool (GBR) & H. Heliovaara (FIN) N. Mektic (CRO) & M. Pavic (CRO) Herren Doppel 3. Runde frühestens um 14.00 Uhr G. Dabrowski (CAN) & G. Olmos (MEX) D. Collins (USA) & D. Krawczyk (USA) Mixed Doppel 3. Runde nach Spiel 3 K. Flipkens (BEL) & S. Sorribes Tormo (ESP) B. Krejcikova (CZE) & K. Siniakova (CZE) Damen Doppel 3. Runde nach Spiel 4 R. Farah (COL) & J. Ostapenko (LAT) R. Albot (MDA) & N. Basilashvili (GEO) Mixed Doppel 2. Runde

Court 18

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr J. Cabal (COL) & R. Farah (COL) R. Albot (MDA) & N. Basilashvili (GEO) Herren Doppel 3. Runde frühestens um 14.00 Uhr M. Frech (POL) B. Haddad Maia (BRA) N. Melichar-Martinez (USA) & E. Perez (AUS) Damen Doppel 3. Runde nach Spiel 3 L. Hovde (USA) R. Stoiber (GBR) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 4 B. Soares (BRA) & B. Haddad Maia (BRA) J. Peers (AUS) & G. Dabrowski (CAN) Mixed Doppel 2. Runde

Court 4

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr L. Midon (ARG) J. Fonseca (BRA) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 1 M. Vergara Del Puerto (PAR) J. Nicod (CZE) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 L. Tararudee (THA) L. Peyre (ARG) Damen Doppel 1. Runde

Court 5

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Y. Li (TPE) H. Klugman (GBR) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 1 M. Landaluce (ESP) G. Campana Lee (KOR) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 W. Ewald (POL) H. Oluwadare Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 3 B. Artnak (SLO) P. Inchauspe (FRA) Herren Einzel 1. Runde

Court 6

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr G. Debru (FRA) L. Bowden (GBR) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 1 S. Gorzny (USA) V. Frydrych (GBR) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 M. Xu (GBR) C. Kuhl (GER) Damen Einzel 1. Runde

Court 7

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr S. Johnson (GBR) V. Mboko (CAN) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 1 K. Feldbausch (SUI) L. Boika (USA) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 N. Godsick (USA) G. Bailly (BEL) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 3 L. Udvardy (HUN) D. Piani (GBR) Damen Einzel 1. Runde

Court 8

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr C. Williams (USA) I. Buse (PER) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 1 H. Matsuoka (JPN) A. Kim (USA) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 J. Svendsen (DEN) M. Slama (USA) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 3 A. Blokhina (USA) S. Kenzhibayeva (KAZ) Damen Einzel 1. Runde

Court 9

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr M. Zheng (USA) H. Jones (AUS) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 1 T. Valentova (CZE) S. Ishii (JPN) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 2 I. Kruger (RSA) S. Macavei (USA) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 3 A. Frusina (USA) L. Jones (JPN) Herren Einzel 1. Runde

Court 14

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr I. Van Den Broek (NED) T. Preston (AUS) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 1 K. Majchrzak (POL) & J. Zielinski (POL) D. Kudla (USA) & J. Sock (USA) Herren Doppel 2. Runde nach Spiel 2 M. Pavic (CRO) & S. Mirza (IND) I. Dodig (CRO) & L. Chan (TPE) Mixed Doppel 2. Runde

Court 15

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr J. Braswell (USA) C. Wong (HKG) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 1 E. Winter (AUS) A. Michelsen (USA) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 H. Kinoshita (JPN) K. Quevedo (USA) Damen Einzel 1. Runde

Court 16

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr C. Fontenel (SUI) K. Cross (CAN) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 1 D. Prizmic (CRO) T. Nirundorn (THA) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 2 E. Milic (SLO) L. Moyano (ARG) Damen Einzel 1. Runde

Court 17

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr J. Loutit (NZL) L. Tien (USA) Herren Einzel 1. Runde nach Spiel 1 A. Cornet (FRA) & D. Parry (FRA) A. Guarachi (CHI) & A. Klepac (SLO) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Q. Lopez (USA) D. Glushkova (BUL) Damen Einzel 1. Runde nach Spiel 3 E. Roger-Vasselin (FRA) & A. Cornet (FRA) F. Polasek (SVK) & A. Klepac (SLO) Mixed Doppel 2. Runde

noch nicht terminiert

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde frühestens um 18 Uhr N. Mahut (FRA) & S. Zhang (CHN) 3 J. Sock (USA) & C. Gauff (USA) Mixed Doppel 2. Runde

Wimbledon live am Sonntag: 4. Runde heute im TV und Livestream

Die Duelle bei Wimbledon könnt Ihr in Deutschland Tag für Tag live miterleben, Sky hat sich nämlich die Rechte an der Übertragung des Turniers gesichert. Somit zeigt der Pay-TV-Sender auch am heutigen Sonntag so einige Matches, auf Sendung ist Sky von 11.45 Uhr an - nicht nur auf einem Sender, sondern gleich von Sky Sport 1 bis Sky Sport 5, womit der Tennis-Tag erneut breit abgedeckt wird.

Zurückgreifen könnt Ihr abermals auch auf das TV-Programm im Livestream. Zur Verfügung stehen hierfür die Plattformen Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket), dementsprechend seid Ihr gegebenenfalls auch von unterwegs aus mit Euren mobilen Endgerät mit von der Partie.

Wimbledon live am Sonntag: 4. Runde heute im Liveticker

Der Live-Berichterstattung von Wimbledon nimmt sich neben Sky heute auch SPOX an - nicht im Livestream, dafür aber im Liveticker. Wir begleiten das eine oder andere Spiel schriftlich und halten Euch so auf dem Laufenden.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2022: Terminplan