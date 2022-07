Wimbledon live am Samstag: 3. Runde heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen

Auch am heutigen Samstag findet bei Wimbledon die 3. Runde statt. Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Infos zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan: SPOX bereitet Euch vor.

Im Einzel bei Wimbledon steht heute der zweite Teil der 3. Runde an. Parallel dazu werden im Doppel die letzten Zweitrundenmatches bestritten, im Mixedbewerb dafür noch die Duelle der 1. Runde.

Wimbledon live am Samstag: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Auf dem Centre Court in London geht die Action wie üblich erst um 14.30 Uhr los, wenn Coco Gauff und Amanda Anisimova um das Achtelfinale kämpfen, danach steht direkt das nächste Damenmatch an: Paula Badosa trifft auf Petra Kvitova. Für das dritte und letzte Spektakel auf dem Hauptplatz von Wimbledon sorgen dann der Italiener Lorenzo Sonego und der Spanier Rafael Nadal.

Ebenfalls interessant sein wird die Partie auf dem Court Nummer eins zwischen Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas. Weltranglistenerste Iga Swiatek trifft davor noch auf Alize Cornet.

Aus deutscher Sicht ist im Einzel heute niemand im Einsatz, dafür aber im Doppel: Kevin Krawietz und Andreas Mies jeweils mit ihren Partnerinnen im Mixed-Wettkampf, das rein deutsche Damen-Duo Jule Niemeier und Andrea Petkovic im Damen-Doppel.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr Coco Gauff (USA/11) Amanda Anisimova (USA/20) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Paula Badosa (ESP/4) Petra Kvitova (CZE/25) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Lorenzo Sonego (ITA/27) Rafael Nadal (ESP/2) Herren Einzel 3. Runde

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.00 Uhr Alex de Minaur (AUS/19) Liam Broady (GBR) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Iga Swiatek (POL/1) Alizé Cornet (FRA) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Nick Kyrgios (AUS) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Herren Einzel 3. Runde

Court Nr. 2

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Harmony Tan (FRA) Katie Boulter (GBR) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Richard Gasquet (FRA) Botic Van de Zandschulp (NED/21) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Magdalena Frech (POL) Simona Halep (ROU/16) Damen Einzel 3. Runde

Court Nr. 3

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Cristian Garin (CHI) Jenson Brooksby (USA/29) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Alex Molcan (SVK) Taylor Fritz (USA/11) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Petra Martic (CRO) Jessica Pegula (USA/8) Damen Einzel 3. Runde

Court 8

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Lloyd Glasspool (GBR/15) & Harri Heliovaara (FIN/15) William Blumberg (USA) & Casper Ruud (NOR) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 14.00 Uhr Lukasz Kubot (POL) & Marta Kostyuk (UKR) Kevin Krawietz (GER) & Nicole Melichar-Martinez Mixed Doppel 1. Runde nach Spiel 3 Jean-Julien Rojer (NED/1) & Ena Shibahara (JPN/1) Austin Krajicek (USA) & Alexa Guarachi (CHI) Mixed Doppel 1. Runde

Court 9

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 13.30 Uhr Elise Mertens (BEL/1) & Shuai Zhang (CHN/1) Viktorija Golubic (SUI) & Camila Osorio (COL) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 14.30 Uhr Joran Vliegen (BEL) & Jackson Withrow (USA) Matthew Ebden (AUS/14) & Max Purcell (AUS/14) Herren Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Nicolas Mahut (FRA/3) & Shuai Zhang (CHN/3) Gonzalo Escobar (ECU) & Lucie Hradecka (CZE) Mixed Doppel 1. Runde nach Spiel 3 Kirsten Flipkens (BEL) & Sara Sorribes Tormo (ESP) Belinda Bencic (SUI) & Storm Sanders (AUS) Damen Doppel 2. Runde

Court 11

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Radu Albot (MDA) & Nikoloz Basilashvili (GEO) Diego Hidalgo (ECU) & Cristian Rodriguez (COL) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 14.00 Uhr Joao Sousa (POR) & Jordan Thompson (AUS) John Peers (AUS/7) & Filip Polasek (SVK/7) Herren Doppel 2. Runde

Court 12

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Ajla Tomljanovic (AUS) Barbora Krejcikova (CZE/13) Damen Einzel 3. Runde frühestens um 14.00 Uhr Brandon Nakashima (USA) Daniel Elahi Galan (COL) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Rajeev Ram (USA/1) & Joe Salisbury (GBR/1) Fabrice Martin (FRA) & Hugo Nys (MON) Herren Doppel 2. Runde

Court 14

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Alison Riske-Amritraj (USA) & CoCo Vandeweghe (USA) Aliona Bolsova (ESP) & Ingrid Neel (USA) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 14.00 Uhr Alicja Rosolska (POL/11) & Erin Routliffe (AUS/11) Catherine Harrison (USA) & Sabrina Santamaria (USA) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Santiago Gonzalez (MEX/13) & Andres Molteni (ARG/13) Robert Galloway (USA) & Max Schnur (USA) Herren Doppel 2. Runde nach Spiel 3 Ivan Dodig (CRO) & Latisha Chan (TPE) Andreas Mies (GER) & Erin Routliffe (NZL) Mixed Doppel 1. Runde

Court 15

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 13.30 Uhr Raven Klaasen (RSA) & Marcelo Melo (BRA) Jonny O'Mara (GBR) & Ken Skupski (GBR) Herren Doppel 2. Runde nach Spiel 1 Yifan Xu (CHN/9) & Zhaoxuan Yang (CHN/9) Jule Niemeier (GER) & Andrea Petkovic (GER) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Ariel Behar (URU) & Demi Schuurs (NED) John Peers (AUS/4) & Gabriela Dabrowski (CAN/4) Mixed Doppel 1. Runde

Court 16

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Danielle Collins (USA) & Desirae Krawczyk (USA) Marie Bouzkova (CZE/16) & Tereza Mihalikova (SVK/16) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 14.00 Uhr Natela Dzalamidze (GEO/13) & Aleksandra Krunic (SRB/13) Harriet Dart (GBR) & Heather Watson (GBR) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Pedro Rodenas (ESP) Matej Dodig (CRO) Jugend Einzel 1. Runde nach Spiel 3 Matthew Ebden (AUS) & Samantha Stosur (AUS) Ken Skupski (GBR) & Heather Watson (GBR) Mixed Doppel 1. Runde

Court 17

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Nicholas Monroe (USA) & Tommy Paul (USA) Nikola Mektic (CRO/2) & Mate Pavic (CRO/2) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 14.00 Uhr Arianne Hartono (NED) & Demi Schuurs (NED) Lyudmyla Kichenok (UKR/4) & Jelena Ostapenko (LAT/4) Damen Doppel 2. Runde

Court 18

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12.00 Uhr Jack Sock (USA) Jason Kubler (AUS) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Qinwen Zheng (CHN) Elena Rybakina (KAZ/17) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Jamie Murray (GBR/9) & Bruno Soares (BRA/9) Nikola Cacic (SRB) & Andrea Vavassori (ITA) Herren Doppel 2. Runde

noch nicht terminiert

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde frühestens um 18 Uhr Jack Sock (USA) & Coco Gauff (USA) Kyle Edmund (GBR) & Olivia Nicholls (GBR) Mixed Doppel 1. Runde frühestens um 18 Uhr Thanasi Kokkinakis (AUS) & Asia Muhammad (USA) Neal Skupski (GBR) & Desirae Krawczyk (USA) Mixed Doppel 1. Runde

Wimbledon live am Samstag: 3. Runde heute im TV und Livestream

Wenn Ihr von Wimbledon nichts verpassen wollt, dann ist auch am heutigen Samstag Sky Eure Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender hält in Deutschland nämlich die Rechte an dem prestigeträchtigen Tennis-Turnier und bietet die Übertragungen zu den Partien erneut auf seinen Sendern Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) an. Überall ist um 11.45 Uhr Start der Übertragung, Sky Sport 1 (HD) ist der Kanal, auf dem die Konferenz gezeigt wird, auch auf Sky Sport 2 (HD) werden die Matches auf dem Centre Court übertragen.

Der heutige Tag bei Wimbledon kann wie gewohnt problemlos auch via kostenpflichtigem Livestream miterlebt werden. Möglich ist das über die Plattformen Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket).

Federers bitterste Niederlage: Die besten Matches des 21. Jahrhunderts © getty 1/32 Wimbledon 2022 steht vor der Tür. Vor dem Start des berühmtesten Tennisturniers der Geschichte zeigt SPOX die besten Herren-Matches des 21. Jahrhunderts. Natürlich ist der heilige Rasen prominent vertreten. © getty 2/32 Und natürlich ist auch ein gewisses, nicht ganz unbekanntes Trio gleich mehrfach vertreten. Los geht's! © getty 3/32 Wimbledon-Finale 2001: GORAN IVANISEVIC - Patrick Rafter 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7. Ein echtes Tennis-Märchen! Dreimal hatte Kanonen-Aufschläger Ivanisevic zuvor das Wimbledon-Finale verloren. 2001 wollte er es noch einmal wissen - als Wild-Card-Empfänger. © getty 4/32 Nachdem Ivanisevic Größen wie Carlos Moya, Andy Roddick, Marat Safin und Tim Henman ausgeschaltet hatte, wartete Vorjahresfinalist Pat Rafter im Endspiel. Seriensieger Pete Sampras war zu dem Zeitpunkt schon an einem gewissen Roger Federer gescheitert. © getty 5/32 Knapp über drei Stunden dauerte das Match - Serve-and-Volley, wer erinnert sich? -, dann konnte Linkshänder Ivanisevic sein Glück kaum fassen. Als Nummer 125 der Welt zum Titel - das hatte es in Wimbledon noch nie gegeben. © getty 6/32 US Open, Viertelfinale 2001: PETE SAMPRAS - Andre Agassi 6:7, 7:6, 7:6, 7:6. Die beiden besten Spieler der 90er Jahre waren zu diesem Zeitpunkt schon über ihren Zenit hinweg, drehten für das US-Publikum aber noch einmal die Uhr zurück und ... © getty 7/32 ... lieferten sich ein unglaubliches Match - das 32. in ihrer langjährigen Rivalität. Beide boten sensationelles Tennis und ließen über vier Sätze kein einziges Break zu. Agassi gewann den ersten Satz, doch am Ende gab mal wieder ... © getty 8/32 ... der Aufschlag von "Pistol Pete" den Ausschlag, der ihn in den Tiebreaks zum Sieg führte. Den Titel gewann Sampras wenig später allerdings nicht. Dafür ein Jahr später beim letzten Match seiner Karriere - natürlich gegen Agassi. © getty 9/32 Wimbledon-Finale 2008: RAFAEL NADAL - Roger Federer 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7. Ein Match, über das Bücher geschrieben wurden - für viele Fans bis heute das beste Match aller Zeiten. Ein Blick auf dieses Foto verrät eigentlich schon alles ... © getty 10/32 ... auf der einen Seite der elegante Federer, fünffacher Titelverteidiger, auf Rasen schlicht unschlagbar. Und auf der anderen Seite Nadal, der nach zwei Finalpleiten 2006 und 2007 endlich den Durchbruch auf dem heiligen Rasen schaffen wollte. © getty 11/32 4:48 Stunden dauerte das Match, bis zu diesem Zeitpunkt das längste Finale der Wimbledon-Geschichte. Im vierten Satz hatte Federer noch Matchbälle abgewehrt, am Ende war Nadal zu stark. Der Punkt, an dem die Rivalität endgültig pro Nadal kippte? © getty 12/32 Wimbledon-Finale 2009: ROGER FEDERER - Andy Roddick 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14. Zum vierten Mal trat Roddick in einem Grand-Slam-Finale gegen Federer an - zum vierten Mal verlor er. Dabei machte der gewaltige Aufschläger eigentlich alles richtig ... © getty 13/32 ... und gab im gesamten Matchverlauf nur ein einziges Mal seinen Aufschlag ab - mit dieser Bilanz ging zuvor noch nie ein Grand-Slam-Finale verloren. Aber das reichte dem Schweizer zu seiner sechsten Wimbledon-Krone - und seinem insgesamt 15. Slam. © getty 14/32 Es sollte das letzte Grand-Slam-Finale in Roddicks Karriere bleiben, lediglich die US Open 2003 hatte er gewinnen können. Auf die Frage, was er zu seiner Marathon-Performance sagen könne, antwortete der Amerikaner später einfach: "Ich habe verloren." © getty 15/32 Wimbledon, 1. Runde 2010: JOHN ISNER - Nicolas Mahut 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70-68. Ohne Worte. Elf Stunden und 5 Minuten Spielzeit. 183 Aufschlagspiele. 112 Asse von Isner, 103 von Mahut. Dieses Match stellte Rekorde für die Ewigkeit auf. © getty 16/32 Am Ende des vierten Satzes war das Match wegen Dunkelheit abgebrochen worden, also spielten sie tags darauf weiter. Den ganzen Tag. Beim Stand von 59-59 war wieder Feierabend, "wir wollen mehr", riefen die Zuschauer. Isner nutzte schließlich seinen ... © getty 17/32 ... fünften Matchball und schrieb so Geschichte, die bleibenden Eindruck hinterließ. Dass es so etwas nie wieder geben wird, garantieren neue Grand-Slam-Regeln, wonach jetzt überall im fünften Satz ein Super-Tiebreak bis 10 gespielt wird. © getty 18/32 Australien-Open-Finale 2012: NOVAK DJOKOVIC - Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nach 5:53 Stunden auf dem Court waren beide Protagonisten während der Siegerehrung so erschöpft, dass sie kaum noch stehen konnten. © getty 19/32 Im längsten Grand-Slam-Finale der Geschichte führte Nadal im fünften Satz schon mit 4:2, konnte den Vorsprung aber nicht ins Ziel retten: "Das Match werde ich nicht vergessen. Nicht, weil ich verloren habe, sondern weil wir so gut gespielt haben." © getty 20/32 Djokovic hatte zuvor schon im Halbfinale fünf Sätze gegen Andy Murray gebraucht. Er sollte später vom körperlich anstrengendsten Match seiner Laufbahn sprechen. Wie er sein Shirt im Anschluss an den Matchball zerriss, ist bis heute ikonisch. © getty 21/32 French-Open-Halbfinale 2013: RAFAEL NADAL - Novak Djokovic 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7. Das Gegenstück zum Aussie-Open-Endspiel aus dem Vorjahr, wenn man so will. Diesmal lag der Djoker im fünften Satz 4:2 mit Break vor, konnte das Match aber nicht gewinnen. © getty 22/32 Für Nadal war es erst das zweite Mal überhaupt, dass er in seinem Wohnzimmer in Roland Garros über fünf Sätze gehen musste. Das Finale gegen David Ferrer gewann er dann ganz locker in drei Sätzen. Sein achter Titel bei den French Open. © getty 23/32 Für Djokovic war es eine bittere Pille: Er hatte trotz Bestform eines der besten Sandplatzmatches der Geschichte verloren - und wusste noch nicht, dass er Jahre später, ebenfalls im Halbfinale, spektakulär Revanche nehmen sollte. © getty 24/32 Australien-Open-Finale 2017: ROGER FEDERER - Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Seit Wimbledon 2012 hatte Federer kein Major mehr gewonnen, er war mittlerweile 35 und hatte eine schwere Knieverletzung hinter sich. Kurz: Er war kein Titelkandidat. © getty 25/32 Aber der Altmeister wollte von den Begrenzungen Normalsterblicher nichts wissen. Im Viertelfinale gewann er gegen Mischa Zverev, im Halbfinale in fünf Sätzen gegen Stan Wawrinka. Es sollte das Traumfinale gegen Nadal folgen ... © getty 26/32 ... und hier überraschte Federer seinen Kontrahenten mit unglaublich aggressivem Spiel, gerade von der Rückhand-Seite. Einen Winner nach dem anderen schlug er - und siegte trotz einem Break Rückstand im entscheidenden Satz. Sein 18. Slam! © getty 27/32 Wimbledon-Finale 2019: NOVAK DJOKOVIC - Roger Federer 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Kaum eine Niederlage schmerzt Federer-Fans so sehr wie diese - und kaum ein Sieg schmeckt den Djoker-Fans so süß. Das Besondere an diesem Match ... © getty 28/32 ... war die Tatsache, dass der fast 38 Jahre alte Federer in eigentlich allen Statistiken teilweise deutlich überlegen war - doch Djokovic bestand gegen ihn und das Publikum und spielte die drei Tiebreaks einfach überragend. Das beste Match der 2010er? © getty 29/32 Für Federer dürfte es am Ende wohl die beste Chance auf seinen 21. Grand Slam gewesen sein. Aber es ist wohl auch das Match, das ihn weitermachen lässt: 2023 will er auf die Tour zurückkehren - mit 41. © getty 30/32 French-Open-Halbfinale 2021: NOVAK DJOKOVIC - Rafael Nadal 3:6, 6:3, 7:6, 6:2. Das einzige Match in dieser Liste, das nicht über fünf Sätze ging. Und trotzdem mit Fug und Recht dabei. Was Rafa und Nole in Satz zwei und vor allem drei boten, war ... © getty 31/32 ... Tennis von einem anderen Stern. 5:0 führte Nadal im ersten Satz, aber der Djoker verfiel nie in Panik, kämpfte sich ran und ... war am Ende der Bessere. Zum zweiten Mal konnte er Nadal in Paris besiegen, später gewann er das Finale gegen Tsitsipas. © getty 32/32 "Das beste Match, das je gespielt wurde", staunte WTA-Legende Chris Evert. "Man kann nicht besser auf Sand spielen. Perfekt", urteilte Andy Murray. Frankreichs Premier Macron rief höchstpersönlich an, um die Sperrstunde im Stadion aufzuheben.

Wimbledon live am Samstag: 3. Runde heute im Liveticker

Abgesehen von der Übertragung bei Sky könnt Ihr auch bei SPOX live mit dabei sein, um nichts zu verpassen. Hier gibt es zu dem einen oder anderen Spiel nämlich Liveticker, die schriftlich alle paar Minuten über alles Wichtige informiert, was sich in London tut.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2022: Terminplan