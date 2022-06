Wimbledon-Generalproben: Titel für Kvitova, Garcia, Tsitsipas und Fritz

Griechenlands Topspieler Stefanos Tsitsipas sowie der US-Amerikaner Taylor Fritz, die ehemalige Weltranglistenzweite Petra Kvitova und die Französin Caroline Garcia haben ihre Generalproben für Wimbledon mit Endspielerfolgen am Samstag erfolgreich bestritten.

Tsitsipas, in Wimbledon in Abwesenheit von Daniil Medvedev und Alexander Zverev an Position vier gesetzt, besiegte im Endspiel von Mallorca den Spanier Roberto Bautista Agut nach hartem Kampf mit 6:4, 3:6 und 7:6 (7:2). Für Tsitsipas war es der zehnte ATP-Titel seiner Karriere und der erste auf Rasen.

Im britischen Eastbourne triumphierte der US-Amerikaner Taylor Fritz zum zweiten Mal nach 2019 und feierte seinen insgesamt dritten Titel auf der Tour. Der Weltranglisten-14. rang seinen Landsmann Maxime Cressy mit 6:2, 6:7 (4:7) und 7:6 (7:4) nieder. Fritz geht als Nr. 11 der Setzliste in Wimbledon an den Start.

Garcia beendet lange Durststrecke

Ihren bereits 29. Turniersieg auf der WTA-Tour machte Petra Kvitova in Eastbourne perfekt. Die zweimalige Wimbledonsiegerin (2011, 2014) besiegte die Titelverteidigerin und frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland überlegen mit 6:2 und 6:3.

In Bad Homburg feierte die Französin Caroline Garcia nach dreijähriger Durststrecke ihren achten Karrieretitel. Die 28-Jährige bezwang die Kanadierin Bianca Andreescu mit 6:8 /5:7), 6:4 und 6:4. Auf dem Weg zum Titel hatte Garcia unter anderem die frühere Turniersiegerin Sabine Lisicki bezwungen.