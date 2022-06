French Open: Russin Kasatkina im Halbfinale von Paris

Daria Kasatkina hat das Viertelfinal-Duell zweier Russinnen bei den French Open gegen Veronika Kudermetova gewonnen und steht erstmals im Halbfinale von Paris. Die 25-Jährige setzte sich am Mittwoch mit 6:4, 7:6 (7:5) durch und kann weiter die erste Siegerin ihres Landes in Roland Garros seit Maria Sharapova 2014 werden.

Kasatkina fordert nun die Weltranglistenerste und klare Turnierfavoritin Iga Swiatek aus Polen oder die US-Amerikanerin Jessica Pegula im Duell um ein Finalticket heraus. Das zweite Halbfinale bestreiten die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan und die erst 18-jährige Coco Gauff aus den USA.

French Open: Die Matches am Mittwoch

Spieler:in A Spieler:in B Runde Uhrzeit/Ergebnis Veronika Kudermetova (RUS/29) Daria Kasatkina (RUS/20) Viertelfinale 4:6, 6:7 Iga Swiatek (POL/1) Jessica Pegula (USA/11) Viertelfinale JETZT im Liveticker Andrey Rublev (RUS/7) Marin Cilic (CRO/20) Viertelfinale ca. 16 Uhr Liveticker Casper Ruud (NOR/8) Holger Rune (DEN) Viertelfinale 20.45 Uhr Liveticker

Tennis: Zverev darf auf Platz eins hoffen - Djokovic fällt zurück

Olympiasieger Alexander Zverev hat die Spitze der Weltrangliste wieder fest im Blick. Durch seinen Sieg im Viertelfinale der French Open und die Niederlage der Nummer eins Novak Djokovic steht fest: Gewinnt Zverev das Grand-Slam-Turnier in Paris, löst er den Serben am kommenden Montag auf Platz eins ab. Er wäre der zweite Deutsche nach Boris Becker 1991 an der Spitze.

Djokovics Regentschaft geht dagegen sicher zuende, wenn in knapp zwei Wochen die Punkte seines Vorjahreserfolgs aus der Wertung fallen. Sollte es für Zverev nicht zum Titel reichen, zieht dann der Russe Daniil Medwedew vorbei auf Platz eins. Der Hamburger hat immerhin Platz zwei ab dem 13. Juni bereits sicher - so hoch stand Zverev noch nie in seiner Karriere in der ATP-Weltrangliste.

Zverev hatte sich am Dienstag in Roland Garros gegen den 19 Jahre alten Spanier Carlos Alcaraz in vier Sätzen durchgesetzt, im Halbfinale am Freitag bekommt er es mit Rafael Nadal (Spanien) zu tun. Der 13-malige Paris-Sieger warf Djokovic ebenfalls in vier Sätzen aus dem Turnier. Im direkten Duell führt Nadal gegen Zverev mit 6:3-Siegen.

French Open: Krawietz verpasst Mixed-Finale in Paris

Der zweimalige Doppelsieger Kevin Krawietz hat seinen dritten Finaleinzug bei den French Open trotz einer deutlichen Führung verpasst. Im Mixed unterlag der 30-Jährige aus Coburg an der Seite der US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez im Halbfinale Joran Vliegen/Ulrikke Eikeri (Belgien/Norwegen) 6:3, 6:7 (4:7) und 7:10 im Match-Tiebreak. Dabei hatte das Duo im zweiten Satz bereits mit 5:2 geführt und bei 5:4 einen Matchball.

Der Coburger Krawietz hatte 2019 und 2020 mit Andreas Mies (Köln) in Paris triumphiert, in diesem Jahr war das Doppel in der ersten Runde ausgeschieden. Damit bleibt es dabei: In der Geschichte von Roland Garros (seit 1902) hat es kein deutscher Spieler in ein Mixed-Finale geschafft. Als letzte deutsche Spielerin stand Anna-Lena Grönefeld 2017 im Endspiel, drei Jahre zuvor hatte sie den Mixed-Titel gewonnen.

Nadal: Unsichere Zukunft nach einer "magischen Nacht"

Rafael Nadal hat nach seinem grandiosen Viersatzsieg gegen Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open von einer "magischen Nacht" für sich gesprochen. "Es war eine dieser unvergesslichen Nächte", ergänzte der Spanier nach seinem 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4), das nach 4:12 Stunden erst um 1.15 Uhr am Mittwochmorgen feststand. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf Alexander Zverev.

Für die hörbare Unterstützung der Mehrheit des Publikums hatte Nadal eine scherzhafte Erklärung: "Ich glaube, sie wissen, dass ich nicht mehr oft hier sein werde." Der 35 Jahre alte Spanier hatte in der Tat erklärt, jedes Match in Paris, wo er 13 Mal den Titel gewonnen hat, könne sein letztes sein. Nun sagte er erneut, er wisse nicht, was nach dem Turnier passieren werde.

Es sei ja bekannt, dass er Probleme am Fuß habe, sagte Nadal, "wenn wir also keine Verbesserung oder eine kleine Lösung finden können, wird er super schwierig für mich". Er werde selbstverständlich darum kämpfen, eine Lösung zu finden, bislang aber sei ihm dies nicht gelungen. Die Aussicht, in Paris ein weiteres Halbfinale spielen zu können, habe ihm allerdings "viel Energie" gegeben.