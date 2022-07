Wimbledon live am Freitag: 3. Runde heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

In Wimbledon steht heute der erste Tag der dritten Runde im Einzel an. Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Infos zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan - SPOX liefert Euch alles, was Ihr zu Tag fünf in London wissen müsst.

Die ersten beiden Runden im Einzel bei Wimbledon sind zu Ende. Am heutigen Freitag, den 1. Juli, geht das prestigeträchtigste Turnier im Tennissport in die dritte Runde. Zudem steigen heute auch die Mixed-Duos ein, wenn die erste Runde gespielt wird.

Wimbledon live am Freitag: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Wie üblich beginnt auch am fünften Tag des Grand-Slam-Turniers in London die Action auf den meisten Spielplätzen bereits um 12 Uhr deutscher Zeit. Ebenfalls sind die Athletinnen und Athleten, die auf dem Centre Court spielen, auch heute etwas später, nämlich ab 14.30 Uhr, im Einsatz. Dort beginnt der Tag mit der Begegnung zwischen Diane Parry und Ons Jabeur. Weiter geht es mit dem rein serbischen Duell Novak Djokovic gegen Miomir Kecmanovic.

Auf Court Nummer geht der Tennis-Tag um 14 Uhr los, dabei sind mit Angelique Kerber, die gegen Elise Mertens ran muss, und Oscar Otte, der es mit Carlos Alcaraz zu tun bekommt, zwei Deutsche auf diesem Platz vorfindbar.

Darüber hinaus bestreiten auch Tatjana Maria (Gegnerin: Maria Sakkari) und Jule Niemeier (Gegnerin: Lesia Tsurenko) heute ihr Drittrundenmatch im Einzel. Das Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies kämpft im Doppel um einen Platz in der dritten Runde.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr Diane Parry (FRA) Ons Jabeur (TUN/3) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Novak Djokovic (SRB/1) Miomir Kecmanovic (SRB/25) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Cameron Norrie (GBR/9) Steve Johnson (USA) Herren Einzel 3. Runde

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14 Uhr Heather Watson (GBR) Kaja Juvan (SLO) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Angelique Kerber (GER/15) Elise Mertens (BEL/24) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Oscar Otte (GER/32) Carlos Alcaraz (ESP/5) Herren Einzel 3. Runde

Court Nr. 2

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Frances Tiafoe (USA/23) Alexander Bublik (KAZ) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 1 Maria Sakkari (GRE/5) Tatjana Maria (GER) Damen Einzel 3. Runde nach Spiel 2 Jannik Sinner (ITA/10) John Isner (USA/20) Herren Einzel 3. Runde

Court Nr. 3

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Irina-Camelia Begu (ROU) Jelena Ostapenko (LAT/12) Damen Einzel 3. Runde frühestens um 13.30 Uhr /akt. Spielstand: 6:4, 6:4 Jack Sock (USA) Maxime Cressy (USA) Herren Einzel 2. Runde nach Spiel 2 Tommy Paul (USA/30) Jiri Vesely (CZE) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 3 Shuai Zhang (CHN/33) Caroline Garcia (FRA) Damen Einzel 3. Runde

© getty Novak Djokovic kriegt es in der dritten Runde mit seinem Landsmann Miomir Kecmanovic zu tun.

Court 5

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Wesley Koolhof (NED/3) & Neal Skupski (GBR/3) Pedro Martinez (ESP) & John-Patrick Smith (AUS) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 6:2, 3:4 Belinda Bencic (SUI) & Storm Sanders (AUS) Dalma Galfi (HUN) & Dayana Yastremska (UKR) Damen Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Xinyun Han (CHN) & Lin Zhu (CHN) Asia Muhammad (USA) & Ena Shibahara (JPN) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 3 Jonny O'Mara (GBR) & Alicia Barnett (GBR) Marcelo Arevalo (ESA/5) & Giuliana Olmos (MEX/5) Mixed Doppel 1. Runde

Court 6

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Juan Sebastian Cabal (COL/6) & Robert Farah (COL/6) Nuno Borges (POR) & Francisco Cabral (POR) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 6:4, 3:6, 6:4 Joran Vliegen (BEL) & Jackson Withrow Alastair Gray (GBR) & Ryan Peniston (GBR) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Anett Kontaveit (EST) & Shelby Rogers (USA) Barbora Krejcikova (CZE/2) & Katerina Siniakova (CZE/2) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 3 Robert Farah (COL/7) & Jelena Ostapenko (LAT/7) Ben McLachlan (JPN) & Hao-Ching Chan (TPE) Mixed Doppel 1. Runde

Court 7

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Nicolas Mahut (FRA/12) & Edouard Roger-Vasselin (FRA/12) Hans Hach Verdugo (MEX) & Philipp Oswald (AUT) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 5:4 Mackenzie McDonald (USA) & Botic Van de Zandschulp (NED) John Peers (AUS/7) & Filip Polasek (SVK/7) Herren Doppel 1. Runde

Court 8

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Alicia Barnett (GBR) / Olivia Nicholls (GBR) Nadiia Kichenok (UKR/15) & Raluca Olaru (ROU/15) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 7:5, 2:0 Laslo Djere (SRB) & Dusan Lajovic /SRB) Kamil Majchrzak (POL) & Jan Zielinski (POL) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Lukasz Kubot (POL) & Szymon Walkow (POL) Ivan Dodig (CRO/8) & Austin Krajicek (USA/8) Herren Doppel 2. Runde

Court 12

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Nikoloz Basilashvili (GEO/22) Tim van Rijthoven (NED) Herren Einzel 3. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 5:2 Nikola Cacic (SRB) & Andrea Vavassori (ITA) Sebastian Baez (ARG) & Federico Delbonis (ARG) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Marie Bouzkova (CZE) Alison Riske-Amritraj (USA/28) Damen Einzel 3. Runde

Court 14

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Gabriela Dabrowski (CAN/3) & Giuliana Olmos (MEX/3) Marta Kostyuk (UKR) & Tereza Martincova (CZE) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 7:6(5), 3:1 Diego Hidalgo (COL) & Cristian Rodriguez (COL) Aljaz Bedene (SLO) & Soonwoo Kwon (KOR) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Mate Pavic (CRO/6) & Sania Mirza (IND/6) David Vega Hernandez (ESP) & Natela Dzalamidze (GEO) Mixed Doppel 1. Runde nach Spiel 3 Rafael Matos (BRA) & Lyudmyla Kichenok (UKR) Bruno Soares (BRA) & Beatriz Haddad Maia (BRA) Mixed Doppel 1. Runde

Court 15

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Shuko Aoyama (JPN/8) & Hao-Ching Chan (TPE/8) Naiktha Bains (GBR) & Maia Lumsden (GBR) Damen Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 4:6, 6:3, 1:0 William Blumberg (USA) & Casper Ruud (NOR) Nicolas Barrientos (COL) & Miguel Angel Reyes-Varela (MEX) Herren Doppel 1. Runde

Court 16

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Aleksandr Nedovyesov (KAZ) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) Rafael Matos (BRA/16) & David Vega Hernandez (ESP/16) Herren Doppel 2. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 6:3, 6:4, 5:4 Jason Kubler (AUS) Dennis Novak (AUT) Herren Einzel 2. Runde nach Spiel 2 Maximo Gonzalez (ARG) & Kaitlyn Christian (USA) Edouard Roger-Vasselin (FRA) & Alizé Cornet (FRA) Mixed Doppel 1. Runde nach Spiel 3 Max Purcell (AUS) & Storm Sanders (AUS) Filip Polasek (SVK/8) & Andreja Klepac (SLO/8) Mixed Doppel 1. Runde

Court 17

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Magdalena Frech (POL) & Beatriz Haddad Maia (BRA) Viktoria Kuzmova (SVK) & Arantxa Rus (NED) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 1 Elisabetta Cocciaretto (ITA) & Viktoriya Tomova (BUL) Nicole Melichar-Martinez (USA/10) & Ellen Perez (AUS/10) Damen Doppel 2. Runde nach Spiel 2 Arthur Fery (GBR) & Felix Gill (GBR) Kevin Krawietz (GER/11) & Andreas Mies (GER/11) Herren Doppel 2. Runde nach Spiel 3 Matwe Middelkoop (NED) & Ellen Perez (AUS) Santiago Gonzalez (MEX) & Zhaoxuan Yang (CHN) Mixed Doppel 1. Runde

Court 18

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 12 Uhr Lesia Tsurenko (UKR) Jule Niemeier (GER) Damen Einzel 3. Runde frühestens um 13.30 Uhr / akt. Spielstand: 6:2, 4:1 Jonny O'Mara (GBR) & Ken Skupski (GBR) Julio Peralta (CHI) & Alejandro Tabilo (CHI) Herren Doppel 1. Runde nach Spiel 2 Ugo Humbert (FRA) David Goffin (BEL) Herren Einzel 3. Runde nach Spiel 3 Emina Bektas (USA) & Kristina Kucova (SVK) Harriet Dart (GBR) & Heather Watson (GBR) Damen Doppel 1. Runde

noch nicht terminiert

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde frühestens um 18 Uhr Michael Venus (NZL) & Alicja Rosolska (POL) Jamie Murray (GBR) & Venus Williams (USA) Mixed Doppel 1. Runde

Wimbledon live am Freitag: 3. Runde heute im TV und Livestream

Sky ist auch heute die Adresse, die Tennisfans in Deutschland aufsuchen sollten, um nichts vom Spektakel auf dem heiligen Rasen zu verpassen. Der Pay-TV-Sender ist es nämlich, der die Übertragungsrechte am dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres besitzt und die Matches auf seinen Sendern Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) anbietet. Auf allen Sendern beginnt um 11.45 Uhr die Übertragung, Sky Sport 1 (HD) ist der Kanal, auf dem die Konferenz gezeigt wird, auf Sky Sport 2 (HD) werden die Matches auf dem Centre Court übertragen, wobei bis 14.30 Uhr auch Partien von anderen Plätzen geliefert werden.

Mit Sky habt Ihr die Möglichkeit, den fünften Wimbledon-Tag heute sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream zu schauen. Um den Livestream jedoch nutzen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Wimbledon live am Freitag: 3. Runde heute im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX wieder mit von der Partie, wenn sich die Stars in London begegnen. Wir tickern einige ausgewählte Partien live mit. Um welche es sich dabei handelt, findet Ihr im Laufe des Tages heraus.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2022: Terminplan