SPOX-Voting: Wer gewinnt Wimbledon 2022 bei den Herren?

Am 27. Juni startet mit Wimbledon das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wer wird bei den Herren in zwei Wochen die Trophäe in den Händen halten? Eure Meinung zählt!

Der ganz große Favorit ist natürlich der sechsfache Wimbledon-Sieger Novak Djokovic, der die letzten drei Turniere an der Church Road in den Jahren 2018, 2019 und 2021 gewinnen konnte - 2020 fiel Wimbledon aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Aber auch Rafael Nadal muss man auf der Rechnung haben: Der Spanier hat die ersten zwei Grand Slams des Jahres gewonnen und tritt in London endlich schmerzfrei an. Er könnte wie der Djoker im vergangenen Jahr sogar den "Grand Slam" in Angriff nehmen, den Sieg bei allen Major-Turnieren des Jahres.

Was ist mit dem Italiener Matteo Berrettini, der im vergangenen Jahr das Finale erreichte und zwei Vorbereitungsturniere gewinnen konnte? Enfant Terrible Nick Kyrgios ist in guter Form, genau wie Lokalmatador Andy Murray. Und vielleicht gelingt ja auch Youngster Carlos Alcaraz der ganz große Wurf.

