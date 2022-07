Oscar Otte trifft heute in der dritten Runde von Wimbledon auf Carlos Alcaraz. SPOX tickert das gesamte Match für Euch live mit.

Oscar Otte kriegt es in der dritten Runde von Wimbledon mit einem harten Brocke zu tun. Ihm auf dem Rasen heute gegenüber steht der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz. Ob es der Deutsche an Alcaraz vorbei schafft, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Oscar Otte vs. Carlos Alcaraz: 3. Runde in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Otte wird es früh im Turnier richtig schwer, mit Alcaraz steht dem Deutschen der Weltranglistensiebte gegenüber, der mit Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde bereits einen Deutschen aus dem Turnier warf. Dies war jedoch alles andere als einfach, er brauchte dafür fünf Sätze. Otte hingegen kann das Match heute größtenteils ausgeruht angehen, da sein Zweitrundengegner Christian Harrison nach nur vier Games verletzt aufgeben musste.

Vor Beginn: Die beiden treffen auf dem Court Nummer eins in London aufeinander. Das Match geht los, wenn Angelique Kerber und Elise Mertens davor mit ihrem fertig sind. Otte vs. Alcaraz startet also frühestens um 16.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Drittrundenmatch bei Wimbledon zwischen Oscar Otte und Carlos Alcaraz.

Oscar Otte vs. Carlos Alcaraz: 3. Runde in Wimbledon heute im TV und Livestream

Otte gegen Alcaraz überträgt der Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge. Die Action in London wird heute ab 11.45 Uhr, verteilt auf den Sendern Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD), gezeigt. Nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Wer auf den Livestream von Sky zugreifen möchte, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW - je nachdem, ob Ihr bereits Kunde seid oder nicht.

