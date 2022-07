Angelique Kerber kämpft heute gegen Elise Mertens um ein Achtelfinalticket bei Wimbledon. Hier bei SPOX könnt Ihr das Match live verfolgen.

Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber steht in der dritten Runde von Wimbledon und muss heute gegen die Belgierin Elise Mertens antreten. Schafft die Kielerin den Sprung ins Achtelfinale? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Angelique Kerber vs. Elise Mertens: 3. Runde in Wimbledon heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kerber, die Wimbledon im Jahr 2018 gewinnen konnte, spielt bislang ein souveränes Turnier. In den beiden ersten Runden setzte sie sich gegen Kristina Mladenovic und Magde Linette durch, ohne dabei auch nur einen Satz herzugeben. Dasselbe kann Mertens nicht von sich behaupten, die Belgierin brauchte sowohl gegen Mario Camila Osorio Serrano (Aufgabe) als auch gegen Panna Udvardy drei Sätze.

Vor Beginn: Es ist das zweite Duell, das auf dem Court Nummer eins in London ausgetragen wird. Heißt also, dass zuerst das Eröffnungsspiel zwischen Heather Watson und Kaja Juvan, das um 14 Uhr deutscher Zeit beginnt, beendet werden muss, bevor Kerber und Mertens den Rasen betreten. Mit dem Start ist also frühestens um 15.30 Uhr zu rechnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Drittrundenmatches bei Wimbledon zwischen Angelique Kerber und Elise Mertens.

Angelique Kerber vs. Elise Mertens: 3. Runde in Wimbledon heute im TV und Livestream

Wer das Match heute live verfolgen möchte, braucht Zugang zu Sky. Auf den Sendern Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) werden nämlich täglich zahlreiche Matches aus London im Pay-TV und im Livestream gezeigt. Zu diesen zählt natürlich auch Kerber vs. Mertens dazu.

Um auf den Livestream von Sky zugreifen zu können, habt Ihr zwei Optionen: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

