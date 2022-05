French Open, Tag 1: Thiem schon raus - Maria scheitert in erster Runde - Zverev und Alcaraz im Einsatz

Mit Tatjana Maria und Jule Niemeier sind bei den French Open in Paris die erstem deutschen Spielerinnen in diesem Jahr ausgeschieden. Aus deutscher Sicht sind noch Alexander Zverev (ab ca. 15 Uhr) und Daniel Altmaier im Einsatz. Auch Mitfavorit Carlos Alcaraz tritt am Sonntag zum ersten Mal an. Dominic Thiems Seuchenjahr geht derweil weiter.

Jule Niemeier hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt ein erstes Ausrufezeichen verpasst. Die 22 Jahre alte Dortmunderin scheiterte in der ersten Runde der French Open am Sonntag am Ende angeschlagen an der einstigen US-Open-Siegerin und Paris-Finalistin Sloane Stephens. Die Weltranglisten-102. unterlag der US-Amerikanerin nach einer lange mutigen Vorstellung 7:5, 4:6, 2:6.

Auch Tatjana Maria war zuvor ausgeschieden. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau verlor gegen die an Position 26 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea. Maria, die im April mit ihrem Titelgewinn in Bogota für Aufsehen gesorgt hatte, war beim 3:6, 3:6 letztlich chancenlos. Für die zweifache Mutter bleibt das Erreichen der dritten Runde von Wimbledon 2015 ihr bisher bestes Abschneiden bei einem Majorturnier.

Niemeier, die sich dominant durch die Qualifikation gespielt hatte, überzeugte auf dem Court Suzanne Lenglen lange mit ihrem kraftvollen Spiel. Nach dem zweiten Satz musste sie sich dann behandeln lassen und kämpfte mit bandagiertem Oberschenkel letztlich vergebens.

French Open: Thiem in Paris chancenlos

Der einstige US-Open-Sieger Dominic Thiem bleibt nach seinem Comeback ein Schatten früherer Tage. Der ehemalige Weltranglistendritte aus Österreich scheiterte bei den French Open in der ersten Runde chancenlos am Bolivianer Hugo Dellien 3:6, 2:6, 4:6.

Thiem verlor damit auch das siebte Match seit seiner Rückkehr auf die Tour. Nach einer verpatzten Vorhand schlich er mit dem Ende der rund zweistündigen Partie zum Netz und gratulierte seinem Gegner.

Thiem hatte im vergangenen Juni eine Handgelenksverletzung erlitten und anschließend lange pausiert. In der Weltrangliste ist er auf Rang 194 zurückgefallen und kämpft weiter um Anschluss. "Ich werde weiter an mir und für meine Ziele arbeiten", hatte Thiem vor dem Start in Roland Garros gesagt.

French Open: Die wichtigsten Partien des 1. Tages