In der 1. Runde der French Open muss Sandplatzkönig Rafael Nadal heute gegen Jordan Thompson ran. Das komplette Match verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

DAZN-Abo sichern und das Match zwischen Rafael Nadal und Jordan Thompson live verfolgen!

French Open-König Rafael Nadal startet am heutigen Nachmittag gegen Jordan Thompson in das zweite Grand Slam-Turnier des Jahres. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob der Spanier seine Auftakthürde meistern kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Rafael Nadal vs. Jordan Thompson: French Open 1. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Roland Garros-Rekordchampion Rafael Nadal startet heute einer der Favoriten bei den French Open 2022. Ganze dreizehnmal konnte Nadal das Turnier in Paris schon gewinnen. Zuletzt war das im Jahr 2020 der Fall. Der Spanier befindet sich auch in diesem Jahr in sehr guter Form, er gewann im Januar mit den Australian Open den ersten Grand Slam des Jahres. Wie schlägt er sich heute gegen die Nummer 82 der Weltrangliste Jordan Thompson?

Vor Beginn: Die Begegnung zwischen Rafael Nadal und Jordan Thompson beginnt heute voraussichtlich um 14.30 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Rafael Nadal und Jordan Thompson.

Rafael Nadal vs. Jordan Thompson: French Open 1. Runde heute im live im TV und Livestream

Eurosport überträgt die French Open heute live ab 10.30 Uhr auf Eurosport 1 im Free-TV. Im Pay-TV auf Eurosport 2 zeigt der Sportsender zudem weitere Spiele der 1. Runde live. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player könnt Ihr alternativ die komplette Übertragung des Sportsenders im Livestream erleben.

Als DAZN-Kunden könnt Ihr ebenfalls sämtliche Inhalte von Eurosport 1 und Eurosport 2 im Livestream verfolgen. Somit seht Ihr das Match zwischen Rafael Nadal und Jordan Thompson heute auf DAZN live und in voller Länge im Livestream. Das Angebot von DAZN findet Ihr hier.

French Open - Die Gewinner der vergangenen Jahre