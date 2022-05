French Open, Tag 3: Otte, Gojowczyk und Schunk im Einsatz - Tsitsipas-Highlight am Abend

Am dritten Tag der French Open in Paris wollen Oscar Otte, Peter Gojowczyk und Nastasja Schunk in die zweite Runde einziehen. Im Highlight-Match des Tages trifft am Abend Stefanos Tsitsipas auf Lorenzo Musetti.

Für Tennisprofi Oscar Otte gehören Hassnachrichten und sogar Morddrohungen in den Sozialen Medien zum Alltag. "Wenn es im Fernsehen heißt, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Morddrohungen bekommt, muss ich daran denken, dass das bei Tennisspielern täglich vorkommt", sagte der 28 Jahre alte Kölner im großen SPOX-Interview. Das betreffe jeden, "da gibt es keine Ausnahmen".

Die Anzahl an Nachrichten hänge dabei vor allem vom Gegner ab. "Wenn ich gegen einen niedriger gerankten Spieler verliere, kommen schon bis zu 50 Nachrichten", berichtete Otte, der am Dienstag gegen den Spanier Roberto Carballes Baena sein Auftaktmatch bei den diesjährigen French Open bestreitet.

An Paris erinnert sich Otte derweil gerne zurück. 2019 hatte der Rheinländer in der zweiten Runde zwar gegen Starspieler Roger Federer aus der Schweiz glatt in drei Sätzen verloren, aber "das war bis jetzt einer der coolsten Tage in meiner Karriere", sagte Otte.

French Open: Medvedev locker weiter

Erfolgreicher Start für Daniil Medvedev: Der russische Weltranglistenzweite, der sich in seiner Karriere bislang nicht als großer Sandplatzspezialist entpuppt hat, hat sein Auftaktduell bei den French Open souverän für sich entschieden. Der 26-Jährige schlug den Argentinier Facundo Bagnis in nur 1:38 Stunden Spielzeit 6:2, 6:2, 6:2.

Medvedev überstand im vergangenen Jahr erstmals die erste Runde in Paris und schaffte dann immerhin den Viertelfinaleinzug. "Ich liebe Roland Garros, insbesondere seit dem letzten Jahr", sagte er nun: "Und ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch weiter kommen kann."

Seine Vorbereitung in diesem Jahr fiel kurz aus. Der Profi, der in diesem Jahr aufgrund der Sanktionen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nicht in Wimbledon aufschlagen darf, hatte sich Anfang April einer Leistenoperationen unterziehen müssen und pausierte einige Wochen. Erst vergangene Woche gab er in Genf sein Comeback, unterlag dort aber in seinem ersten Match dem Franzosen Richard Gasquet.

Für ein Ausrufezeichen sorgte in Paris zudem der Däne Holger Rune, der zuletzt das ATP-Turnier in München gewann. Der 19-Jährige schaltete den Wimbledon-Halbfinalisten Denis Shapovalov aus Kanada mit einer abgezockten Vorstellung 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) aus.

Die wichtigsten Matches von Tag 3