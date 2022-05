Tag 8 bei den French Open 2022 steht vor der Tür. Hier erfahrt Ihr alles zum heutigen Zeitplan und den Matches und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit Tag 8 starten wir heute offiziell in die zweite Woche der French Open 2022. Wie schlagen sich heute die Favoriten bei den Herren Novak Djokovic und Rafael Nadal und wie präsentiert sich die deutsche Nummer Eins Alexander Zverev?

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Am heutigen Sonntag, den 29. Mai, startet die zweite Woche der French Open und damit der achte Tag des Grand Slam-Turniers. Die ersten Matches des Tages sind für 11.00 Uhr angesetzt. Bis in den späten Abend duellieren sich auch heute wie üblich die Spielerinnen und Spieler auf der Roland Garros-Anlage in Paris.

Aus deutscher Sicht ist vor allem das Viertrunden-Match von Alexander Zverev interessant. Der Nummer drei gesetzte Deutsche duelliert sich am heutigen Tag mit dem Spanier Bernabe Zapata Miralles. Das Match beginnt heute voraussichtlich um 14.15 Uhr auf dem Court Suzanne-Lenglen.

Nach einem guten Auftritt gegen Sebastian Ofner zum Auftakt der French Open hatte Zverev in der 2. Runde gegen den Argentinier Sebastian Baez einige Probleme. In der dritten Runde musste Sascha Zverev dann gegen Brandon Nakashima - und gewann glatt in drei Sätzen. Gehen die schwankenden Leistungen des Deutschen heute gegen Miralles weiter?

© getty Wie schlägt sich Sandplatzkönig Rafael Nadal heute in der 4. Runde von Roland Garros?

Bei den Herren sind heute mit Rafael Nadal und Novak Djokovic noch zwei weitere Favoriten auf den Titel im Einsatz. Der dreizehnmalige French Open-Sieger Nadal bekommt es heute mit Felix Auger-Aliassime (Start ca. 14.30 Uhr) aus Kanada zu tun. Novak Djokovic kämpft heute hingegen mit Diego Schwartzman um den Einzug in das Viertelfinale (Start ca. 12.15 Uhr).

Im Doppel bei den Herren ist heute ein weiterer Deutscher im Einsatz. Tim Pütz trifft mit Michael Venus auf Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer. Pütz ist mit seinem Doppelpartner bei den French Open an Nummer Sieben gesetzt.

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick

Auf dem Court Philipp-Chatrier wird die erste Begegnung ab 12 Uhr gespielt, auf dem Court Suzanne-Lenglen geht es dagegen schon ab 11 Uhr los.

Match Court Philippe-Chatrier Court Suzanne-Lenglen 1 Leylah Fernandez (17) vs. Amanda Anisimova (27) Martina Trevisan vs. Aliaksndra Sasnovich 2 Elise Mertens (31) vs. Cori Gauff (18) Novak Djokovic (1) vs. Diego Schwartzmann (15) 3 Felix Auger-Aliassime (9) vs, Rafael Nadal (5) Alexander Zverev (3) vs. Bernabe Zapata Miralles 4 Karen Khachanov (21) vs. Carlos Alcaraz (6) Jil Teichmann (23) vs. Sloane Stephens

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live im TV und Livestream

Eurosport besitzt die Übertragungsrechte aller Partien der French Open in diesem Jahr. Dort seht Ihr die heutigen Spiele des Grand Slam-Turniers live im TV und Livestream. Die Übertragung des Sportsenders könnt Ihr auf DAZN ebenfalls sehen.

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr den achten Tag der French Open heute live auf Eurosport 1. Der Sportsender beginnt seine Übertragung am heutigen Tag um 10.30 Uhr und verfolgt für Euch die Matches bis in die Abendstunden.

Einige Partien könnt Ihr heute zudem auf Eurosport 2 im Pay-TV verfolgen. Dort seht Ihr die French Open heute live ab 18.00 Uhr.

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit dem Eurosport Player könnt Ihr die Übertragung von Eurosport 1 und Eurosport 2 live und in voller Länge im Livestream sehen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei dem Sportsender, um den Eurosport Player nutzen zu können.

Als DAZN-Kunden habt Ihr ebenfalls Zugriff auf alle Übertragungen von Eurosport. Ab 10.30 Uhr könnt Ihr ebenfalls auf DAZN am heutigen Tag die French Open verfolgen. Im Jahr schlägt ein DAZN-Abo mit 274,99 Euro zur Buche. Ein Monats-Abo von DAZN kostet 29,99 Euro.

Neben den French Open seht Ihr auf DAZN auch die NBA, NFL, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Boxen, MMA und noch vieles mehr.

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live im TV und Livestream - Informationen zu DAZN

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch wie gewohnt am heutigen Tag ausgewählte Matches im Liveticker. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

French Open live am Sonntag: Tag 8 heute live - Der Zeitplan des Turniers