ATP-Masters: Otte startet erfolgreich in Miami

Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Masters in Miami die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Kölner setzte sich in seinem Auftaktduell sicher gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Mitchell Krueger mit 6:3, 6:4 durch. In der zweiten Runde wartet nun mit dem formstarken Franzosen Gael Monfils ein schwerer Gegner auf Otte.

Zuvor hatte Dominik Koepfer (Furtwangen) ein jähes Aus hinnehmen müssen. Der 27 Jahre alte Linkshänder verlor am Mittwoch nach Satzführung am Ende unter Krämpfen gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. Das Match dauerte mehr als zweieinhalb Stunden.

Beim parallel ausgetragenen, ebenfalls mit mehr als acht Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier war Laura Siegemund (Metzingen) in der ersten Runde chancenlos. Sie unterlag der Tschechin Marie Bouzkova 1:6, 2:6.