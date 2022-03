Tennis - Miami: Zverev zieht souverän ins Viertelfinale ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami auch seine dritte Hürde gemeistert. Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Dienstag gegen Außenseiter Thanasi Kokkinakis aus Australien mühelos 6:4, 6:4 und steht damit im Viertelfinale. Dort trifft der Weltranglistenvierte auf den starken Norweger Casper Ruud.

Im ersten Satz gelang Zverev nach einem ausgeglichenen Start das vorentscheidende Break zum 3:2, im zweiten Durchgang nahm der klare Favorit seinem auf Position 97 gelisteten Gegner zum gleichen Zeitpunkt den Aufschlag ab. Er selbst musste keinen einzigen Breakball abwehren. Nach 1:31 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

Zverev, an Nummer zwei gesetzt, ist der letzte deutsche Teilnehmer in dem mit rund 8,5 Millionen Dollar dotierten Turnier in Florida.