Was passiert im Tennis eigentlich im fünften Satz beim Stand von 6:6? Diese Frage hat bisher jedes Grand Slam-Turnier anders beantwortet. Mit der neuen Regeländerung soll sich das nun ändern. SPOX bringt Euch auf den neusten Stand.

Jahrelang herrschte beim Stand von 6:6 im fünften Satz das reinste Regelchaos. Weil jedes Grand Slam-Turnier seine eigenen Brötchen backte, war es für Fans und Interessierte nahezu unmöglich den Durchblick zu behalten. Eine zunächst zeitlich begrenzte Regeländerung soll nun für Einheitlichkeit sorgen.

Tennis, Grand Slams: Was passiert bei 6:6 im fünften Satz? Alle Infos zum Modus und der Regel-Revolution

Insgesamt vier Australian Open-Turniere stehen jedes Jahr im Tennis-Kalender. Obwohl die Ergebnisse aller vier in eine Wertung einfließen, waren die Regeln bezüglich des entscheidenden Spiels im fünften Satz bislang unterschiedlich. Im folgenden seht Ihr eine Auflistung der bisher geltenden Regelungen.

Australian Open: Tiebreak bis zehn Punkte mit mindestens zwei Punkten Vorsprung

Tiebreak bis zehn Punkte mit mindestens zwei Punkten Vorsprung Wimbledon: Tiebreak bis sieben Punkte, wenn es im Entscheidungssatz 12:12 stand

Tiebreak bis sieben Punkte, wenn es im Entscheidungssatz 12:12 stand French Open: kein Tiebreak

kein Tiebreak US Open: Tiebreak bis sieben Punkte

Barty, Luck, MJ: Die überraschendsten Rücktritte im Sport © getty 1/20 Tennis-Star Ash Barty hat ihre Karriere mit nur 25 Jahren beendet. Damit ist sie nicht die Erste: SPOX zeigt Superstars aus der Welt des Sports, die völlig überraschend Adieu sagten - aus den unterschiedlichsten Gründen. © getty 2/20 ASHLEIGH BARTY (2010-2022): Kurz nach Ihrem Grand-Slam-Triumph in der australischen Heimat sagt Barty "Adieu"! Von nun an wolle sie "andere Träume verfolgen und die Schläger zur Seite zu legen", sagte sie in einem fünfminütigen Video-Gespräch. © getty 3/20 Australiens Premierminister Scott Morrison griff angesichts der bedeutenden Nachrichten prompt zum Telefon und gratulierte Barty zu ihren Leistungen. Sie selbst verdrückte einige Tränen. © getty 4/20 NFL: ANDREW LUCK (Quarterback, 2012-2019) - "Es kann für mich nur weitergehen, wenn ich mit dem Football aufhöre." Aus dem Nichts sagte Peyton Mannings Erbe bei den Colts adieu: Die ständigen Verletzungen hätten ihm den Spaß am Sport geraubt. © getty 5/20 JIM BROWN (Running Back, 1957-1965) - Neun Jahre terrorisierte Brown in Cleveland die NFL, führte die Liga dabei achtmal bei den Rushing Yards an und war viermal MVP. Mit 29 hörte er auf - Hollywood rief. © getty 6/20 BARRY SANDERS (Running Back, 1989-1998): Nach zehn Bro-Bowl-Teilnahmen in zehn Jahren hatte Sanders den NFL-Rushing-Rekord vor Augen. Seine Detroit Lions waren in dieser Zeit aber so schlecht, dass er mit nur 31 lieber aufhörte ... © getty 7/20 PAT TILLMAN (Safety, 1998-2001): Er war gerade erst 25, als er eine aufstrebende NFL-Karriere nach den Anschlägen vom 11. September beendete und sich bei der Armee einschrieb. Im April 2004 starb er in Afghanistan - tragischerweise durch Friendly Fire. © getty 8/20 NBA: MICHAEL JORDAN (1984-1993, 95-98, 01-03) - Nach drei Titeln in Folge mit den Bulls schockte Jordan die Welt, als er zurücktrat - und eine Baseball-Karriere anstrebte. MJ sollte noch zwei weitere Male in die NBA zurückkehren. © getty 9/20 MAGIC JOHNSON (1979-1991, 1996) - Nach drei MVP-Awards und fünf Titeln war Magic längst eine Lakers-Legende. Am 7. November 91 schockte er die Welt doppelt: Er gab an, an HIV erkrankt zu sein - und trat gleichzeitig zurück. © getty 10/20 TENNIS: BJÖRN BORG (1973-83) - Borg dominierte Wimbledon (5 Titel) und die French Open (6) und hatte schon mit 26 elf Grand-Slam-Titel auf dem Konto. Aber der Mädchenschwarm aus Schweden hatte darüber hinaus auch keine Lust mehr - und hörte auf. © getty 11/20 STEFFI GRAF (1983-1999): "Fräulein Vorhand" hatte gerade die French Open gewonnen und das Wimbledon-Finale erreicht, da hörte sie mit 30 Jahren auf: "Es macht mir keinen Spaß mehr." Bilanz: 22 Grand-Slam-Titel und 1988 der "Golden Slam". © getty 12/20 KIM CLIJSTERS (1999-2007, 09-12) - Die Belgierin hatte fünf Grand-Slam-Finals erreicht und eins davon gewonnen, als sie 2007 im Alter von 23 zurücktrat. Grund: Verletzungen und Privatleben. Sie kam aber noch einmal zurück und gewann drei weitere Slams. © getty 13/20 JUSTINE HENIN (1999-2008, 10-11) - Die Powerfrau mit der einhändigen Rückhand hatte sieben Slams auf dem Konto und war die Nummer eins der Welt(!), als sie aufhörte: "Ich bin nicht traurig, eher erleichtert", sagte sie. Auch sie kam noch einmal zurück. © getty 14/20 FORMEL 1: NICO ROSBERG (2006-2016) - Nach zwei Vize-WM-Titeln konnte Rosberg 2016 endlich Lewis Hamilton schlagen und sich zum Weltmeister krönen. Fünf Tage später hörte er auf - mit 31. © getty 15/20 NIKI LAUDA (1971-1979, 82-85): Beim zweimaligen Weltmeister machte es im September 1979 Klick: "Warum soll ich wie ein Trottel mit den anderen im Kreis fahren?" Sprachs, stieg aus seinem Brabham und war weg. Naja, nicht ganz: 1982 kam er zurück. © getty 16/20 JAMES HUNT (1973-1979): Der britische Lebemann und Erzrivale von Niki Lauda holte 1976 den WM-Titel. Drei Jahre später saß er in einem klapprigen Wolf-Boliden - und hörte mitten in der Saison einfach auf. © getty 17/20 FUSSBALL: SEBASTIAN DEISLER (1998-2007) - Deisler sollte bei den Bayern Nachfolger von Stefan Effenberg werden. Verletzungen und Depressionen warfen ihn aber immer wieder zurück. Mit 27 hörte er auf - und ließ sich auch von Uli Hoeneß nicht umstimmen. © getty 18/20 ERIC CANTONA (1983-1997) - Der Franzose mit dem markanten Stehkragen war erst 31 und schon eine Legende, als 1997 bei Manchester United aufhörte. Der Grund: "Ich kann nicht 20 Jahre lang spielen. Ich langweile mich sehr schnell." © getty 19/20 SCHWIMMEN: MARK SPITZ (1965-1972) - Vier Medaillen hatte der Mann mit dem Schnauzer 1968 in Mexiko City gewonnen, in München kamen sieben goldene dazu. Danach hörte er sofort auf - mit nur 22 Jahren. © getty 20/20 ROCKY MARCIANO (1947-1955): Einer der besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten. Marciano trat im Alter von nur 32 Jahren als ungeschlagener Weltmeister ab (49-0-0) - seine Familie hatte ihn überredet, rechtzeitig aufzuhören.

Das Regelwirrwarr soll sich nun also ändern. In einer gemeinsam veröffentlichten Mittelungen verkündeten die Verantwortlichen der vier Grand Slam-Turniere, dass man sich, beginnend mit den French Open (22. Mai bis 05. Juni), auf eine einheitliche Lösung geeinigt habe. Diese sieht vor, dass beim Stand von 6:6 im fünften Satz ein Tiebreaker die Entscheidung bringen wird. Hier gelten von nun an die Regeln, die bis dato nur im australischen Melbourne Anwendung fanden. Es gewinnt also derjenige, der zuerst die Marke von zehn Punkten erreicht hat und dabei mindestens zwei Punkte Vorsprung auf seinen Gegner hält.

Regeländerung gilt vorerst nur für 2022

Laut dem Dachverband der Turniere, dem sogenannten Grand Slam Board, soll die Regeländerung dem "großen Wunsch nach mehr Einheitlichkeit" nachkommen. Man erhofft sich davon ein besseres Erlebnis sowohl für Fans und Interessierte als auch für die Spielerinnen und Spieler selbst.

Dennoch ist die Anpassung noch nicht in Stein gemeißelt. So soll die Regelung zunächst nur für das restliche Jahr respektive die drei in 2022 noch ausstehenden Grand Slam-Turniere (siehe unten) gelten. Anschließend wollen die Tennisorganisationen der Männer (ATP) und der Frauen (WTA) sowie der Weltverband (ITF) eine abschließende Entscheidung treffen. Wenn die Regelrevolution überzeugt, besteht demnach eine realistische Chance, dass sie dauerhaft erhalten bleibt.

Tennis: Wann finden die Grand Slams in diesem Jahr statt?