SPOX-Voting: Sollte Djokovic bei den Australian Open spielen dürfen?

Nach dem Chaos um die Australien-Einreise von Novak Djokovic ist weiterhin fraglich, ob der Tennis-Star an den Australian Open teilnehmen darf. Jetzt seid Ihr gefragt: Sollte er spielen dürfen?

Nachdem Djokovic am Montag einen juristischen Teilerfolg errungen hatte und zumindest einreisen durfte, bereitet sich der Titelverteidiger in Melbourne nun auf die Australian Open vor.

Aber ob Djokovic auch tatsächlich an dem am 17. Januar beginnenden Grand Slam teilnehmen darf, ist weiterhin offen. Noch immer kann der australische Minister für Einwanderung, Alex Hawke, dem Serben die Aufenthaltsgenehmigung entziehen.

Djokovic selbst hatte am Montag via Twitter bekräftigt, am ersten Major-Event des Jahres trotz der chaotischen Vorkommnisse der vergangenen Tage teilnehmen zu wollen.

