Tennis: US-Ikone Chris Evert mach Krebserkrankung öffentlich

Die frühere Tennisspielerin Chris Evert ist an Eierstock-Krebs erkrankt. Das gab die 67-Jährige am Samstagmorgen via Twitter bekannt.

"Ich möchte meine Geschichte teilen, um anderen zu helfen", schrieb die US-Amerikanerin. "Ich bin wirklich froh, dass die Diagnose so zeitig gestellt werden konnte und bin positiv gestimmt, dass meine Chemotherapie anschlagen wird."

Evert gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Mit 18-Grand-Slam-Titeln steht sie mit Martina Navratilova auf einem geteilten fünften Platz - Steffi Graf gewann nur drei mehr. Zudem war Evert die erste Spielerin, die 1.000 Siege im Einzel erreichte.

Seit 2011 ist sie bei ESPN als Tennis-Expertin zu sehen und wird auch die Australian Open begleiten. "Ihr werdet mich während der ESPN-Übertragung der Australian Open gelegentlich von zu Hause aus sehen", schrieb sie.