Australian Open: Zverev vor erster kniffliger Aufgabe - Nadal könnte warten

Alexander Zverev steht im Achtelfinale der Australian Open vor der ersten kniffligen Aufgabe, er bekommt es mit dem Kanadier Denis Shapovalov zu tun. Setzt er sich durch, könnte Rafael Nadal warten. Bei den Damen ist die Nummer eins gegen einen Shooting-Star aus den USA im Einsatz.

Hier könnt Ihr die Partie Zverev vs. Shapovalov im Liveticker verfolgen.

French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova hat in überzeugender Manier das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Die 26 Jahre alte Tschechin schlug die zweimalige Turniersiegerin Viktoria Asarenka aus Belarus 6:2, 6:2. Asarenka, die 2012 und 2013 das Grand-Slam-Turnier gewann, hatte während des Matches mit Nackenproblemen zu kämpfen.

Krejcikova war in Melbourne bisher nicht über die zweite Runde hinausgekommen, nun kämpft sie gegen Madison Keys aus den USA um den Einzug ins Halbfinale. Die stark aufschlagende 26-Jährige, die 2017 bei den US Open im Finale stand, schaltete in ihrem Achtelfinale die an Position acht gesetzte Spanierin Paula Badosa 6:3, 6:1 aus.

Australian Open: Enttäuschung für das Krawietz/Mies

Das Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies hat das Viertelfinale dagegen klar verpasst. Krawietz/Mies unterlagen dem an Position fünf gesetzten australisch-slowakischen Team John Peers/Filip Polasek am Sonntag in nur 65 Minuten mit 1:6, 2:6.

Die an zwölf gesetzten Krawietz und Mies waren in Melbourne erstmals seit ihrem Titelgewinn in Roland Garros 2020 wieder gemeinsam bei einem Grand-Slam-Turnier angetreten. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten die "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.

Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, die eine lange Pause nach sich zog. Krawietz spielte in der Zwischenzeit erfolgreich mit dem Rumänen Horia Tecau und qualifizierte sich mit seinem Partner für die ATP Finals.

In Melbourne waren die Tennisprofis zuvor nur 2020 gemeinsam angetreten und scheiterten in der ersten Runde, nun war im Achtelfinale Schluss. Damit ist im Frankfurter Tim Pütz nur noch ein deutscher Profi in der Doppelkonkurrenz der Männer vertreten. Der 34-Jährige steht mit dem Neuseeländer Michael Venus nach einem Rückzug der Australier Christopher O'Connell/Jason Kubler im Viertelfinale.

Australian Open, Tag 7: Die Spiele im Überblick

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Madison Keys (USA) Paula Badosa (ESP/8.) 6:3, 6:1 Barbora Krejcikova (CZE/4.) Viktoria Azarenka (BLR/24.) 6:2, 6:2 Jessica Pegula (USA) Maria Sakkari (GRE/5.) 7:6, 6:3 Ashleigh Barty (AUS/1.) Amanda Anisimova (USA)

Herren: