Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 5, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Bei den Australian Open 2022 steht der 5. Turniertag an. Auch Alexander Zverev ist im Einsatz. Hier zeigen Euch, welche Matches gespielt werden und wo Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 5

Und weiter geht's bei den Australian Open in Melbourne! In der Nacht auf Freitag, 21. Januar, geht das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in seinen fünften Turniertag. In den Einzelwettbewerben der Damen und Herren werden die ersten Drittrundenspiele absolviert, zudem geht es im Doppel und im Mixed mit Spielen der 1. und 2. Runde weiter.

Mit Alexander Zverev ist auch der noch einzig im Einzel verbliebene Deutsche im Einsatz. Der Weltranglistendritte trifft in seinem Drittrundenspiel nicht vor 6 Uhr auf den Qualifikanten Radu Albot.

Auch an Tag 5 der Australian Open stehen viele interessante Partien an, beispielsweise das Duell zwischen Rafael Nadal und Karen Khachanov oder das Spiel zwischen Jungstar Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini.

Rod Laver Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Viktoria Azarenka (24) Elena Svitolina (15) 3. Runde / Damen (Einzel) Barbora Krejcikova (4) Jelena Ostapenko (26) 3. Runde / Damen (Einzel) Carlos Alcaraz (31) Matteo Berrettini (7) 3. Runde / Herren (Einzel) ab 9 Uhr Ashleigt Barty (1) Camila Giorgi (30) 3. Runde / Herren (Einzel) Karen Khachanov (28) Rafael Nadal (6) 3. Runde / Damen (Einzel)

© getty Rafael Nadal hat mit Karen Khachanov einen guten Gegner vor der Brust.

Margaret Court Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1 Uhr Nuria Parrizas Diaz Jessica Pegula (21) 3. Runde / Damen (Einzel) Marta Kostyuk Paula Badosa (8) 3. Runde / Damen (Einzel) Reilly Opelka (23) Denis Shapovalov (14) 3. Runde / Herren (Einzel) ab 9 Uhr Amanda Amisimova Naomi Osaka (13) 3. Runde / Damen (Einzel) Adrian Mannarino Aslan Karatsev (18) 3. Runde / Herren (Einzel)

John Cain Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde nicht vor 3 Uhr Veronika Kudermetova (28) Maria Sakkari (5) 3. Runde / Damen (Einzel) nicht vor 6 Uhr Alexander Zverev (3) Radu Albot 3. Runde / Herren (Einzel)

Kia Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde nicht vor 3 Uhr Gael Monfils (17) Cristian Garin (17) 3. Runde / Herren (Einzel)

Spiele auf weiteren Courts:

Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde Miomir Kecmanovic Lorenzo Sonego (25) 3. Runde / Herren (Einzel) Madison Keys Qiang Wang 3. Runde / Damen (Einzel) Sebastian Korda Pablo Carrena Busto (19) 3. Runde / Herren (Einzel) K. Krawietz / A. Mies (12) A. Krajicek / S. Querrey 2. Runde / Herren (Doppel) S. Halep / E. Ruse J. Cristian / A. Petkovic 1. Runde / Damen (Doppel) A. Friedsam / R. Olaru Y. Xu / Z. Yang (14) 2. Runde / Damen (Doppel) D. Altmaier / T. Monteiro W. Koolhof / N. Skupski (10) 2. Runde / Herren (Doppel)

Australian Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Australian Open liegen auch in diesem Jahr wieder bei Eurosport. Der Privatsender zeigt die Spiele des 5. Turniertags ab 1 Uhr live im Free-TV auf Eurosport 1 und auch auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2. Das Spiel von Alexander Zverev läuft selbstverständlich im frei empfangbaren Fernsehen.

Parallel zur Liveübertragung im TV sind die auf Eurosport 1 gezeigten Spiele auch auf der Streamingplattform Joyn im Livestream abrufbar - kostenlos. Kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player, für den Ihr monatlich 6,99 Euro bezahlen müsst.

Kunden des Streamingdienstes DAZN sehen dank einer Kooperation das komplette Eurosport-Programm ohne weitere anfallende Kosten - dieser Service ist im Abo bereits enthalten.

Australian Open heute im Liveticker

An jedem Tag der diesjährigen Australian Open bietet SPOX mehrere Liveticker von ausgesuchten Spielen an. Diese findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

Dameneinzel