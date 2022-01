Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 3, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev, Rafael Nadal, Ashleigh Barty - auch der dritte Tag der Australian Open ist gespickt mit Superstars. Welche Matches heute wann stattfinden und wer diese heute live im TV, Livestream und Liveticker anbietet, erklärt Euch SPOX.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 3

Ohne Pause werden die Australian Open in der Nacht auf Mittwoch (19. Januar) fortgesetzt. Auf den Courts in der australischen Millionenstadt Melbourne finden ab 1 Uhr nachts Matches sowohl im Einzel als auch im Doppel statt. Die Damen und Herren bestreiten ihre Zweitrundenspiele im Einzel, im Doppel steht noch die 1. Runde an.

Auch an Tag drei sind mehrere deutsche Tennisspieler im Einsatz. In der Rod Laver Arena muss Yannick Hanfmann gegen den haushohen Favoriten Rafael Nadal ran. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und der Lokalmatador John Millman treffen im letzten Spiel auf dem Center Court aufeinander.

Oscar Otte steht zudem auf Court Nummer drei Lorenzo Sonego gegenüber. Das deutsche Herren-Doppel Kevin Krawietz / Andreas Mies startet gegen Santiago Gonzalez / Andres Molteni ins Turnier. Tim Pütz ist mit Doppelpartner Michael Venus auch im Einsatz.

Rod Laver Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Martina Trevisan Paula Badosa [8] 2. Runde / Damen (Einzel) Ashleigh Barty [1] Lucia Bronzetti 2. Runde / Damen (Einzel) Yannick Hanfmann Rafael Nadal [6] 2. Runde / Herren (Einzel) ab 9.00 Uhr Madison Brengle Naomi Osaka [13] 2. Runde / Damen (Einzel) Alexander Zverev [3] John Millman 2. Runde / Herren (Einzel)

Margaret Court Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Harmony Tan Elina Svitolina [15] 2. Runde / Damen (Einzel) Soonwoo Kwon Denis Shapovalov [14] 2. Runde / Herren (Einzel) Barbora Krejcikova [4] Xiyu Wang 2. Runde / Damen (Einzel) ab 9.00 Uhr Qinwen Zheng Maria Sakkari [5] 2. Runde / Damen (Einzel) Gael Monfils [17] Alexander Bublik 2. Runde / Herren (Einzel)

John Cain Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Tereza Martincova Camila Giorgi [30] 2. Runde / Damen (Einzel) ab 3.00 Uhr Madison Keys Jaqueline Cristian 2. Runde / Damen (Einzel) ab 4.30 Uhr Stefan Kozlov Matteo Berrettini [7] 2. Runde / Herren (Einzel) Hubert Hurkacz [10] Adrian Mannarino 2. Runde / Herren (Einzel)

Kia Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Victoria Azarenka [24] Jil Teichmann 2. Runde / Damen (Einzel) Tallon Griekspoor Pablo Carreno Busta [19] 2. Runde / Herren (Einzel) Belinda Bencic [22] Amanda Anisimova 2. Runde / Damen (Einzel) Mackenzie McDonald Aslan Karatsev 2. Runde / Herren (Einzel)

1573 Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Sara Sorribes Tormo [32] Marta Kostyuk 2. Runde / Damen (Einzel) Bernarda Pera Jessica Pegula [21] 2. Runde / Damen (Einzel) Carlos Alcaraz [31] Dusan Lajovic 2. Runde / Herren (Einzel) Pedro Martinez Cristian Garin [16] 2. Runde / Herren (Einzel)

Court 3:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr Oscar Otte Lorenzo Sonego [25] 2. Runde / Herren (Einzel) Alison Riske Jelena Ostapenko [26] 2. Runde / Damen (Einzel) ab 5.30 Uhr A. Bolt / J. McCabe T. Kokkinakis / N. Kyrgios 1. Runde / Herren (Doppel) Radu Albot Aleksandar Vukic 2. Runde / Herren (Einzel)

Court 5:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr M. Granollers / H. Zeballos [3] Y. Nishioka / J. Vesely 1. Runde / Herren (Doppel) S. Mendez / T. Preston C. Garcia / K. Mladenovic 1. Runde / Damen (Doppel) R. Bopanna / E. Roger-Vasselin T. Huey/C. Rungkat 1. Runde / Herren (Doppel) N. Kichenok / S. Mirza [12] K. Juvan / T. Zidansek 1. Runde / Damen (Doppel)

Court 6:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr A. Friedsam / R. Olaru A. Cornet / D. Parry 1. Runde / Damen (Doppel) E. Hozumi / M. Ninomiya K. Piter / M. Sherif 1. Runde / Damen (Doppel) M. Reid / J. Thompson R. Hijikata / T. Schoolkate 1. Runde / Herren (Doppel) L. Harris / A. Popyrin J. Cabal / R.Farah [4] 1. Runde / Herren (Doppel)

Court 7:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr K. Krawietz / A. Mies [12] S. Gonzalez / A. Molteni 1. Runde / Herren (Doppel) Reilly Opelka [23] Dominik Koepfer 2. Runde / Herren (Einzel) Nuria Parrizas Diaz Maryna Zanevska 2. Runde / Damen (Einzel) C. Dolehide / S. Sanders [9] A. Sharma / A. Tomljanovic 1. Runde / Damen (Doppel)

Court 8:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr N. Dzalamidze / K. Rakhimova S. Aoyama / E. Shibahara [2] 1. Runde / Damen (Doppel) ab 3.00 Uhr Sebastian Korda Corentin Moutet 2. Runde / Herren (Einzel) Karen Khachanov [28] Benjamin Bonzi 2. Runde / Herren (Einzel)

Court 12:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr R. Matos / F. Meligeni Rodrigues Alves S. Bolelli / F. Fognini 1. Runde / Herren (Doppel) P. Martic / S. Rogers K. Christian / L. Marozava 1. Runde / Damen (Doppel) ab 5.00 Uhr D. Collins / D. Krawczyk D. Kasatkina / L. Samsonova 1. Runde / Damen (Doppel) J. Paolini / H. Watson A. Bozovic / O. Tjandramulia 1. Runde / Damen (Doppel)

Court 13:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr J. Murray / B. Soares [8] J. Duckworth / M. Polmans 1. Runde / Herren (Doppel) G. Minnen / E. Perez J. Fourlis / M. Inglis 1. Runde / Damen (Doppel) J. Kubler / C. O'connell A. Davidovich Fokina / J. Munar 1. Runde / Herren (Doppel) N. Basilashvili / M. Kecmanovic R. Ram / J. Salisbury [2] 1. Runde / Herren (Doppel)

Court 14:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 3.00 Uhr R. Haase / B. Van de Zandshulp M. Arevalo / J. Rojer [14] 1. Runde / Herren (Doppel) M. Kato / S. Santamaria S. Stosur / S. Zhang [4] 1. Runde / Damen (Doppel) I. Bara / E. Gorgodze M. Bouzkova / L. Hradecka [10] 1. Runde / Damen (Doppel)

Court 15:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr S. Kenin / Y. Putintseva Y. Xu / Z. Yang [14] 1. Runde / Damen (Doppel) ab 3.00 Uhr L. Djere / S. Travaglia R. Carballes Baena / H. Gatson 1. Runde / Herren (Doppel) R. Arneodo / B. Paire W. Koolhof / N. Skupski [10] 1. Runde / Herren (Doppel) A. Danilina / B. Haddad Maia A. Bondar / O. Kalashnikova 1. Runde / Damen (Doppel)

Court 16:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr I. Begu / N. Stojanovic R. Peterson / A. Potapova 1. Runde / Damen (Doppel) L. Fernandez / E. Routliffe L. Cabrera / P. Hon 1. Runde / Damen (Doppel) ab 5.00 Uhr N. Monroe / F. Tiafoe T. Pütz / M. Venus [6] 1. Runde / Herren (Doppel) L. Classpool / H. Heliovaara F. Coria / A. Ramos-Vinolas 1. Runde / Herren (Doppel)

Court 17:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde ab 1.00 Uhr A. Guarachi / N. Melichar-Martinez [5] P. Plipuech / A. Sutjiadi 1. Runde / Damen (Doppel) Miomir Kecmanovic Tommy Paul 2. Runde / Herren (Einzel) Alison Van Uytvanck Qiang Wang 2. Runde / Damen (Einzel) Veronika Kudermetova [28] Elena-Gabriela Ruse 2. Runde / Damen (Einzel)

Australian Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Eurosport ist das Zuhause der Australian Open und überträgt deswegen die Spiele des Grand-Slam-Turniers live bei Eurosport 1 und Eurosport 2. Ab 1 Uhr bis 14 Uhr läuft auf beiden Sendern nichts anderes als Tennis. Im Free-TV ist jedoch nur einer der beiden Kanäle zu sehen - nämlich Eurosport 1. Eurosport 2 ist nicht frei empfangbar.

Im Eurosport-Player, dem Livestream-Angebot von Eurosport, sind dann wieder beide Sender kostenpflichtig. Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement betragen 6,99 Euro je Monat.

Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, die Eurosportsender im Livestream zu sehen, ohne die 6,99 pro Monat zu bezahlen. Ab da kommt dann DAZN ins Spiel. Dank einer Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern werden Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN angeboten. So könnt Ihr neben Spielen der Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, der NFL, NBA, Motorsport oder Kampfsport zeitgleich auch bei DAZN alles schauen, was Eurosport überträgt.

Doch auch für das DAZN-Abo fallen Kosten. Je nach dem, ob Ihr Euch für das Monats- oder Jahresabo entscheidet, fallen 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich an.

Australian Open heute live: Liveticker

SPOX bietet im Laufe der Australian Open zahlreiche Matches im Liveticker an. Speziell auf Spiele der deutschen Athletinnen und Athleten liegt dabei der Fokus. Aber auch Finalduelle - mit oder ohne deutsche Beteiligung - werden getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

