Australian Open, Halbfinale heute live: Spiele und Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Bei den Australian Open geht es bei den Herren um den Einzug ins Finale. Wir zeigen Euch, wer gegen wen spielt und wie ihr die beiden Halbfinalspiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Australian Open, Halbfinale heute live: Spiele und Zeitplan

Die Australian Open 2022 in Melbourne neigen sich langsam dem Ende entgegen! Am heutigen Freitag, 28. Januar, steht im Herren-Einzel bereits das Halbfinale an.

Zuerst treffen der 20-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal (Spanien) und Matteo Berrettini (Italien) aufeinander, ehe in der Night Session zum Duell zwischen dem Weltranglisten-2. Daniil Medvedev (Russland) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) kommt.

In einem anderen Wettbewerb steht zudem ein Finale an: Im Mixed bestreiten die Lokalmatadoren Jaimee Fourlis und Jason Kubler das Endspiel gegen Kristina Mladenovic (Frankreich) und Ivan Dodig (Kroatien).

Spiele in der Rod Laver Arena im Überblick

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde 2 Uhr J. Fourlis/J. Kubler K. Mladenovic/I. Dodig Finale (Mixed) nicht vor 4.30 Uhr Matteo Berrettini (7) Rafael Nadal (6) Halbfinale / Herren (Einzel) 9.30 Uhr Stefanos Tsitsipas (4) Daniil Medvedev (2) Halbfinale / Herren (Einzel)

Australian Open, Halbfinale heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch am 12. Turniertag der Australian Open ist Eurosport wieder die einzige Anlaufstelle für alle, die sich die Spiele live im Free-TV ansehen wollen. Auf Eurosport 1 beginnt die Übertragung um 2 Uhr, nacheinander werden dann das Mixed-Finale und die beiden Halbfinalspiele der Männer live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Möglich ist es selbstverständlich auch, die Eurosport-Übertragung im Livestream zu verfolgen - entweder kostenlos auf der Streamingplattform Joyn oder kostenpflichtig mit einem Abo über den Eurosport Player.

Kunden von DAZN profitieren von einer Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport. Durch diese sind die beiden TV-Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN zu sehen - und das ohne eine weitere finanzielle Belastung.

Australian Open, Halbfinale heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr beide Halbfinalspiele der Herren heute auch im Liveticker von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

Dameneinzel