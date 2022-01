SPOX-Voting: Holt sich Alexander Zverev bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel?

Alexander Zverev ist bei den Australian Open mühelos ins Achtelfinale eingezogen. In Abwesenheit von Novak Djokovic hat der Deutsche theoretisch sehr gute Chancen, in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen. Aber schafft er es wirklich?

Alexander Zverev hat zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglistendritte gewann am Freitag gegen den Qualifikanten Radu Albot (Moldau) 6:3, 6:4, 6:4, ohne aber groß zu glänzen. Dennoch ist Zverev im Turnier noch immer ohne Satzverlust.

Was allerdings auch an einer bislang extrem günstigen Auslosung liegt. Ab jetzt werden die Aufgaben für Zverev härter. Am Sonntag wartet ein Duell mit Denis Shapovalov (Kanada), im Viertelfinale könnte der Gegner dann Rafael Nadal (Spanien) heißen.

Und in einem möglichen Finale müsste Zverev, der nach wie vor in seiner Karriere noch keinen Top-10-Spieler bei einem Grand Slam bezwungen hat, wohl Daniil Medvedev (Russland) schlagen, wenn es mit dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel klappen soll.

Jetzt seid Ihr gefragt! Wie weit wird Zverev kommen?

