Tennis - ATP Cup: Datum, Ort, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

Endlich ist es wieder soweit: Der ATP-Cup 2022 steht in den Startlöchern und wir informieren Euch über alles, was Ihr dazu wissen müsst. Vom Ort, über die Teilnehmer bis hin zur Übertragung in TV und Livestream.

Der ATP-Cup ist ein seit 2020 stattfindendes Tennis-Turnier, bei dem insgesamt 16 Nationen gegeneinander antreten. Es gibt vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Lediglich das beste Team pro Gruppe darf in die K.o.-Runde einziehen.

Gespielt werden pro Matchup immer drei Partien: Zunächst treffen die beiden zweitbesten Einzelspieler aufeinander, dann die jeweils besten. Das letzte Match, zu dessen Zeitpunkt das Duell schon entschieden sein könnte, wird im Doppel ausgetragen.

Wettbewerb: ATP-Cup 2022

ATP-Cup 2022 Datum: 01. Januar - 09. Januar 2022

01. Januar - 09. Januar 2022 Austragungsort: Sidney (Australien) Ken Rosewall Arena Sidney Super Dome

Sidney (Australien) Teilnehmer: 16 Länder

Tennis - ATP Cup: Übertragung live im TV und Livestream

Wie im letzten Jahr wird sich auch in diesem Jahr wieder Pay-TV-Sender Sky der exklusiven Live-Übertragung annehmen. Es soll wohl vorerst das letzte Mal sein, übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die ATP und Sky Ihren Vertrag bislang nicht verlängert.

© getty Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev beim gemeinsamen Auftritt beim ATP Cup Anfang 2021 in Australien.

Tennis - ATP Cup: Übertragung live im TV

Wer sich das Turnier live anschauen möchte, der benötigt für dieses Vorhaben ein Sky-Abonnement. Fernsehzuschauern bietet sich das sogenannte Sport-Paket an. Für 20€ pro Monat im Jahresabo bekommen Neukunden Zugriff auf die Übertragung des Wimbledon-Turniers, zahlreicher Veranstaltungen der ATP-Tour und eben auch des ATP-Cups.

Des weiteren beinhaltet das Angebotsmodell auch alle Sessions der Formel 1, alle Spieler der Premier League und die Partien des DFB-Pokals. Wer darüberhinaus auch alle Spiele der 2. Bundesliga und alle Samstagsbegegnungen der 1. Bundesliga sehen will, muss auf die etwas preisintensivere Variante von 32,50€ pro Monat zurückgreifen. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Stand jetzt sollen alle Spiele des Turniers auf dem Sender Sky Sport 3 HD ausgestrahlt werden. Die Aufgaben am Kommentatorenpult werden unter Paul Häuser, Stefan Hempel, Marcel Meinert und Experte Patrik Kühnen aufgeteilt.

Tennis - ATP Cup: Übertragung im Livestream

Wer sich die Begegnungen lieber im Livestream via Internet zu Gemüte führen will, der hat hier gleich mehrere Möglichkeiten: Die erste Option schließt sich direkt an die oben beschriebenen Sport-Pakete an. Bucht man nämlich eines davon, so ist es mittels der App Sky Go auch möglich, alle erworbenen Inhalte im Stream zu verfolgen - ganz ohne Zusatzkosten.

Die zweite Variante stellt die Plattform Sky Ticket dar. Hier könnt Ihr sogenannte Tickets kaufen, welche Euch schließlich dazu berechtigen, bestimmte Inhalte zu konsumieren. Alle verfügbaren Sportinhalte (auch inklusive Bundesliga) sind Teil des Supersport-Tickets. Im monatlichen Abonnement - ja, hier ist es nicht notwendig ein Jahreabo abzuschließen - beläuft sich der Preis auf 29,99€. Etwas kostengünstiger kommt Ihr mit dem jährlichen Modell weg: In dem Fall berechnet Euch das Unternehmen noch 24,99€ pro Monat.

Tennis - ATP Cup: Nationen und Spieler

Jedes der insgesamt 16 Länder reist mit fünf Spielern an, wovon zwei in den Einzelpartien eingebunden sind und zwei weitere im Doppel. Der letzte Spieler fungiert als Ersatzmann.

Trotz dessen, dass der ATP Cup allgemein als prestigeträchtig angesehen wird, müssen Fans und Veranstalter in diesem Jahr auf eine Reihe großer Namen verzichten: Neben Roger Federer (Schweiz), bei dem eine Teilnahme aufgrund seiner Knieverletzung schon seit längerem als ausgeschlossen galt, werden auch Rafael Nadal (Spanien) und Gaël Monfils (Frankreich) nicht Teil des Events sein.

Im Falle von Novak Djokovic ist zwar bislang noch keine finale Entscheidung getroffen worden, allerdings teilte sein Vater im serbischen Fernsehen mit, sein Sohn würde mit "99-prozentiger Sicherheit" nicht nach Australien fahren. Beim Weltranglistenersten wird vermutet, er habe sich nicht impfen lassen. Für die Teilnahme an den Spielen in Sidney setzten die Organisatoren jedoch einen vollständigen Immunschutz voraus.

Tennis - ATP Cup: Die Gruppen

Die ersten Spiele werden am 01. Januar zwischen Chile und Spanien sowie Serbien und Norwegen (alle Gruppe A) ausgetragen. Für Deutschland wird es zum ersten Mal am 02. Januar ernst, wo Zverev und Co. auf die Spieler Englands treffen.

Gruppe Nationen A Serbien, Norwegen, Chile, Spanien B Russland, Italien, Österreich, Australien C Deutschland, Kanada, Großbritannien, USA D Griechenland, Polen, Argentinien, Georgien

Tennis - ATP Cup: Die Spieler

Land 1. Spieler 2. Spieler Doppelspieler Serbien Dušan Lajović Filip Krajinović Nikola Milojević & Nikola Ćaćić Russland Daniil Medvedev Andrey Rublev Aslan Karatsev & Roman Safiullin Deutschland Alexander Zverev Jan-Lennard Struff Yannick Hanfmann & Kevin Krawietz Griechenland Stefanos Tsitsipas Michail Pervolarakis Petros Tsitsipas & Markos Kalovelonis Italien Matteo Berrettini Jannik Sinner Lorenzo Sonego & Simone Bolelli Norwegen Casper Ruud Viktor Durasovic Lukas Hellum Lilleengen & Leyton Rivera Polen Hubert Hurkacz Kamil Majchrzak Kacpar Zuk & Jan Zielinski Kanada Félix Auger-Aliassime Denis Shapovalov Brayden Schnur & Peter Polansky Großbritannien Cameron Norrie Dan Evans Liam Broady & Joe Salisburgy Argentinien Diego Schwartman Federico Delbonis Federico Coria & Máximo González Österreich Dennis Novak Lucas Miedler Alexander Erler & Oliver Marach Chile Christian Garín Alejandro Tabilo Tomas Barrios Vera Spanien Roberto Bautista Agut Pablo Carreno Busta Albert Ramos Vinolas & Davidovich Fokina Georgien Nikoloz Basilashvili Alexsandre Metreveli Aleksandre Bakshi & Zura Tkemaladze USA Taylor Fritz John Isner Brandon Nakashima & Rajeev Ram Australien Alex de Minaur James Duckworth Max Purcell & John Peers

Tennis - ATP Cup: Die Spiele Deutschlands