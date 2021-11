Roger-Federer-Trainer Ljubicic: "Kann garantieren, dass er wieder spielen will

Roger Federers Trainer Ivan Ljubicic rechnet fest mit einer Rückkehr des Maestros auf die Tour im kommenden Jahr. "Wir haben gesprochen, und ich kann garantieren, dass er wieder Tennis spielen will", sagte der 42 Jahre alte Kroate am Rande der ATP Finals in Turin bei Sky. Allerdings rechnet er nicht mit einem Start des 40 Jahre alten Grand-Slam-Rekordchampions bei den Australian Open.

Federer erhole sich noch von seiner dritten OP am rechten Knie seit 2020, der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist ungewiss. "Wie ich ihn kenne, möchte er sicher sein, dass er bei 100 Prozent ist und das Turnier auch gewinnen kann", sagte Ljubicic: "Ich glaube nicht, dass die Australian Open eine wirkliche Option für ihn sind."

Federer müsse Geduld haben und werde "Schritt für Schritt" machen, fügte Ljubicic an. Seine letzte Partie hatte der 20-malige Grand-Slam-Champion im Juli in Wimbledon absolviert.