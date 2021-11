Tennis - Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Serbien heute live im TV und Livestream

Im Davis Cup trifft Deutschland heute in Innsbruck in seinem ersten Gruppenspiel auf Serbien. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Duell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Tennis - Davis Cup: Deutschland vs. Serbien - Datum, Ort, Zeit, Infos

Mit dem Davis Cup steht das letzte Highlight im Tennis-Jahr 2021 an! Bis 5. Dezember finden in Madrid, Turin und Innsbruck die Davis Cup Finals statt. Dort ermitteln die 18 Teilnehmer zuerst bis zum Sonntag, 28. November, in Gruppenspielen die acht Viertelfinalisten. Das Finale steigt am 5. Dezember in Madrid.

Das deutsche Davis-Cup-Team steigt am heutigen Samstag, 27. November, in den Wettbewerb ein. Das DTB-Team trifft im österreichischen Innsbruck zum Auftakt auf Serbien. Dabei muss Deutschland, wie auch bei den kompletten Davis Cup Finals, auf seinen Spitzenspieler Alexander Zverev verzichten.

Der frischgebackene Sieger der ATP-Finals 2021 erklärte schon vor einigen Monaten, dass er beim diesjährigen Davis Cup nicht spielen werde, da er dem neuen Format nichts abgewinnen könne. Teamchef Michael Kohlmann nominierte Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk und das Olympia-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz.

Erstes Ziel der deutschen Mannschaft ist das Erreichen des Viertelfinales. Für dieses qualifizieren sich die Sieger der sechs Vorrundengruppen sowie die zwei besten Gruppenzweiten. Zweiter Gruppengegner ist am morgigen Sonntag Gastgeber Österreich. Aus den beiden Partien sollte zumindest ein Sieg für Deutschland herausspringen - am besten schon heute gegen Serbien. Das erste Einzel beginnt heute um 16 Uhr. In jedem Gruppenspiel werden zwei Einzel und ein Doppel über zwei Gewinnsätze gespielt.

Dass dies aber nicht leicht wird, zeigt ein Blick auf das serbische Team. Dieses wird von niemand geringerem als dem Weltranglistenersten Novak Djokovic angeführt - eine sehr schwere Aufgabe für den deutschen Spitzenspieler Jan-Lennard Struff.

"Das ist sicher eine absolut herausfordernde Aufgabe, aber das würde ich mehr auf das Team beziehen als lediglich auf mich und mein Einzel. Die Gruppe ist tough, das stimmt. Aber wir wollen definitiv weiterkommen in die K.o.-Runde", sagte Struff im Interview mit SPOX.

Davis Cup 2021: Die Gruppen im Überblick

Gruppe Teilnehmer Ort A Spanien, Russland, Ecuador Madrid B Kanada, Kasachstan, Schweden Madrid C Frankreich, Großbritannien, Tschechien Innsbruck D Kroatien, Australien, Ungarn Turin E USA, Italien, Kolumbien Turin F Serbien, Deutschland, Österreich Innsbruck

Tennis - Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Serbien heute live im TV und Livestream

Das Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Serbien wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen - und zwar vom österreichischen Privatsender ServusTV, der sich die Übertragungsrechte an den kompletten Davis Cup Finals sicherte.

ServusTV Deutschland ist über Satellit sowie in den meisten Bundesländer über Kabel zu empfangen - und zusätzlich auch im Free TV-Angebot von Telekom Entertain und Vodafone TV.

Die Übertragung beginnt heute um 16 Uhr. Moderiert wird sie von Christian Baier und Expertin Barbara Schett. Für ServusTV sind in den nächsten Tagen zudem die Kommentatoren Philipp Krummholz, Christian Nehiba und Markus Theil sowie Alex Antonitsch und Christopher Kas als Experten im Einsatz.

Live verfolgen könnt Ihr Deutschland vs. Serbien heute auch im Livestream. ServusTV bietet einen kostenlosen Livestream an.

