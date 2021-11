Das deutsche Davis-Cup-Team trifft in seinem zweiten Gruppenspiel auf Gastgeber Österreich. Wie Ihr das brisante Duell live im TV und im Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Tennis - Davis Cup: Deutschland vs. Österreich - Datum, Ort, Zeit, Infos

Deutschland gegen Österreich - diese Duelle sind egal in welcher Sportart immer von besonderer Brisanz! Bei den Davis Cup Finals kommt es am heutigen Sonntag, 28. November, zu einer weiteren Auflage des Duells. Im abschließenden Gruppenspiel treffen in Innsbruck ab 16 Uhr die beiden Davis-Cup-Teams von Deutschland aufeinander. Gespielt werden zwei Einzel und ein Doppel, jeweils über zwei Gewinnsätze.

Nach dem dramatischen 2:1-Auftaktsieg am Samstag gegen Serbien um den Weltranglistenersten Novak Djokovic kann Deutschland nun mit einem Sieg gegen Österreich den Einzug ins Viertelfinale fixieren. In dieses ziehen die sechs Sieger der Vorrundengruppen sowie die zwei besten Gruppenzweiten ein.

Gegen Serbien holten Dominik Köpfer und das Doppel Krawietz/Pütz die Punkte zum Sieg.

Tennis - Davis Cup: Die bisherigen Ergebnisse in der deutschen Gruppe

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag, 26. November Serbien Österreich 3:0 Samstag, 27. November Deutschland Serbien 2:1

Tennis - Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Spielen des diesjährigen Davis Cup liegen bei dem österreichischen Privatsender ServusTV. Dieser überträgt selbstverständlich das Duell zwischen Deutschland und Österreich live im Free-TV und im Livestream. Die Übertragung auf ServusTV Deutschland beginnt um 16 Uhr.

Vielen von Euch ist ServusTV vielleicht noch nicht so ein großer Begriff und ihr fragt euch, wie ihr den Sender überhaupt empfangen könnt. Hier die Auflösung: ServusTV kann in Deutschland über Satellit, in den meisten Bundesländern via Kabel und zudem auch im Free TV-Angebot von Telekom Entertain und Vodafone TV empfangen werden.

Für alle, die den Sender dennoch nicht am TV empfangen können, bietet sich der von ServusTV angebotene Livestream an. Dieser ist kostenlos.

ServusTV geht mit folgenden Team in seine Davis-Cup-Liveübertragungen:

Moderator: Christian Baier

Christian Baier Kommentatoren: Philipp Krummholz, Christian Nehiba, Markus Theil

Philipp Krummholz, Christian Nehiba, Markus Theil Experten: Alex Antonitsch, Christopher Kas, Barbara Schett

