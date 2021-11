Der vierte Tag beim ATP Finale in Turin steht an. Heute ist wieder die grüne Gruppe um den Weltranglistenersten Novak Djokovic im Einsatz. Spiele, Ansetzungen, Übertragung - Wir liefern die wichtigsten Infos zum heutigen Tennistag und zeigen, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Zum Jahresabschluss kämpfen die acht besten Spieler der ATP Tour um die nächste prestigereiche Tennistrophäe, um die ATP Finals. In zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt wird dafür im Jeder-gegen-Jeden-Modus gespielt. Die zwei Gruppenbesten nach drei Spieltagen qualifizieren sich für das Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger treten dann im Finale gegeneinander an. Das Turnier wird am 21. November entschieden.

Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Spiele und Ansetzungen

Nachdem gestern die rote Gruppe ihren zweiten Spieltag beim ATP Finale bestritten hat, ist am heutigen Mittwoch, den 17. November, wieder die grüne Gruppe an der Reihe. Wie an den Tagen zuvor stehen auch heute zwei Begegnungen an. Der Serbe und Weltranglistenerste Novak Djokovic steht dem Russen Andrey Rublev um 14 Uhr auf dem Centre Court in Turin (Italien) gegenüber. Um 21 Uhr treffen dann der Grieche Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud aufeinander.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Mittwoch, 17. November 14 Uhr Novak Djokovic Andrey Rublev Mittwoch, 17. November 21 Uhr Stefanos Tsitsipas Casper Ruud

© getty Novak Djokovic jagt den nächsten Titel.

Tennis: ATP Finale heute live im TV und Livestream - Übertragung

Sky überträgt die beiden Matches heute live und in voller Länge - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Um 13.45 Uhr geht die Tennisaction auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) los. Die Kommentatoren Marcel Meinert und Paul Häuser bilden das Duo, das Euch durch die Duelle begleitet. Patrik Kühnen wird dabei als Experte eingesetzt. Um 20.45 Uhr geht dann die Übertragung für Tsitsipas gegen Ruud los. Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender auf demselben Kanal auch die heutigen Doppelmatches an.

Djokovic vs. Rublev und Tsitsipas vs. Ruud zeigt Sky zudem auch im Livestream. Diesen könnt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket nutzen.

Tennis: ATP Finale heute live im Liveticker

SPOX tickert täglich Matches aus Turin für Euch live mit, so auch heute. Schaut vorbei und bleibt mit dem Liveticker stets auf dem Laufenden.

ATP Finale: Die grüne Gruppe im Überblick

Mit Rublev und Djokovic treffen heute die beiden Sieger des ersten Spieltags in der grünen Gruppe gegeneinander an. Beide machten mit ihren Gegnern kurzen Prozess und setzten sich in zwei Sätzen durch.

Rang Mannschaft Spiele S N Sätze Diff. Pkt. 1 Andrey Rublev 1 1 0 2:0 2 1 1 Novak Djokovic 1 1 0 2:0 2 1 3 Casper Ruud 1 0 1 0:2 -2 0 3 Stefanos Tsitsipas 1 0 1 0:2 -2 0

ATP Finale: Die rote Gruppe im Überblick