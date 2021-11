Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: ATP Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der erste Tag bei den ATP Finals in Turin steht an. Deutschlands Alexander Zverev trifft direkt auf den Lokalmatadoren Matteo Berrettini. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 52. Auflage der ATP Finals (Nitto ATP Finals) ist am heutigen Sonntag, den 14. November, in Turin mit der Partie zwischen Daniil Medwedew und Hubert Hurkacz losgegangen. Der amtierende Champion aus Russland setzte sich dabei gegen den Polen mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 durch. Insgesamt kämpfen acht Teilnehmer aufgeteilt in zwei Vierer-Gruppen in den nächsten Tagen um den Titel.

In der roten Gruppe sind neben Medwedew und Hurkacz heute die anderen beiden Gruppengegner im Einsatz. Alexander Zverev trifft um 21 Uhr auf den Italiener Matteo Berrettini.

Mit Blick auf die Weltrangliste geht der Olympiasieger als Favorit in die Partie. Zverev ist nämlich Dritter, sein Gegenüber ist auf Rang sieben. Auch das Head-to-Head spricht für den Deutschen. Von den vier Matches gegen Berrettini gewann der gebürtige Hamburger drei.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: ATP Finals heute live im TV und Livestream

Nachdem Sky die Übertragungsrechte für die ATP Finals besitzt, seht Ihr auch das Duell zwischen Alexander Zverev und Matteo Berretini bei dem Pay-TV-Sender. Wer das Match aufrufen möchte, wird bei Sky Sport 1 (HD) fündig. Dort kommentieren Marcel Meinert und Paul Häuser für Euch das Ereignis. Das Duo wird dabei vom Experten Patrik Kühnen begleitet.

Selbstverständlich bietet Sky auch einen Livestream vom Auftaktspiel von Alexander Zverev bei den diesjährigen ATP Finals an. Sky-Kunden können diesen über die kostenlose App Sky Go abrufen, alle anderen nachdem sie ein kostenpflichtiges SkyTicket gebucht haben.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: ATP Finals heute im Liveticker

Sky begleitet das Spiel von Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini in Turin in Form eines schriftlichen Livetickers. Dieser ist kostenlos und informiert Euch über den aktuellen Spielstand.

Hier geht's zum Liveticker Zverev - Berrettini.

ATP Finals: Die rote Gruppe im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S N Sätze Diff. Pkt. 1 Daniil Medvedev 1 1 0 2:1 1 1 2 Alexander Zverev 0 0 0 0:0 0 0 2 Matteo Berrettini 0 0 0 0:0 0 0 4 Hubert Hurkacz 1 0 1 1:2 -1 0

ATP Finals: Die grüne Gruppe im Überblick