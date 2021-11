Alexander Zverev vs. Hubert Hurkasz, Übertragung: ATP Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev kämpft ums Weiterkommen bei den ATP Finals! Am 3. Spieltag steht ihm deswegen der Pole Hubert Hurkasz gegenüber. SPOX zeigt Euch, wer für die Übertragung des Matches verantwortlich ist und wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Olympiasieger Alexander Zverev steht unter Zugzwang, will er noch das Halbfinale bei den ATP Finals erreichen. Zum Auftakt triumphierte der Deutsche gegen Matteo Berrettini auf unübliche Art und Weise: Der Italiener musste aufgrund einer Bauchmuskelverletzung aufgeben.

Am 2. Spieltag scheiterte der gebürtige Hamburger knapp in drei Sätzen am Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev, der mit zwei Siegen bereits sein Halbfinalticket eingelöst hat.

Alexander Zverev vs. Hubert Hurkasz, ATP Finals: Die wichtigsten Infos zum Match

Am heutigen Donnerstag, den 18. November, kann ihm Zverev in die Runde der letzten Vier folgen. Dafür muss er im dritten Gruppenspiel beim prestigereichen Turnier in Turin (Italien) gegen den Polen Hubert Hurkasz gewinnen. Um 14 Uhr geht die Partie auf dem Centre Court los.

Alexander Zverev vs. Hubert Hurkasz, Übertragung: ATP Finals heute live im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte für die ATP Finals in Turin. Wer das Duell zwischen Alexander Zverev und Hubert Hurkasz live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt somit Zugang zum Angebot des Pay-TV-Senders. Ab 13.45 Uhr läuft bei Sky Sport 1 (HD) die Übertragung für das frühe Match des Tages. Später, um 20.45 Uhr, seht Ihr auch das heutige zweite Spiel der roten Gruppe zwischen Daniil Medvedev und Jannik Sinner, der für den verletzten Matteo Berrettini eingesprungen ist, bei Sky.

Neben einer Übertragung im Pay-TV bietet Sky auch einen Livestream zum Match an. Zwei Optionen ermöglichen Euch Zugriff auf diesen: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits ein SkyTicket. Beide Varianten sind jedoch mit Kosten verbunden.

Alexander Zverev vs. Hubert Hurkasz, Übertragung: ATP Finals heute im Liveticker

Alle, die keine Möglichkeit haben, Zverev gegen Hurkasz bei Sky zu verfolgen, müssen trotzdem nicht auf das Match verzichten. SPOX tickert das Spektakel nämlich live mit und beliefert Euch in einer hohen Frequenz mit detaillierten Einträgen.

Hier geht's zum Liveticker: Alexander Zverev vs. Hubert Hurkasz.

ATP Finals: Die Tabelle der roten Gruppe im Überblick

Rang Mannschaft Spiele S N Sätze Diff. Pkt. 1 Daniil Medvedev 2 2 0 4:2 2 2 2 Alexander Zverev 2 1 1 2:2 0 1 3 Jannik Sinner 1 1 0 2:0 2 1 4 Hubert Hurkacz 2 0 2 1:4 -3 0

ATP Finals: Die Tabelle der grünen Gruppe im Überblick

In der grünen Gruppe hat sich der Weltranglistenerste Novak Djokovic bereits für das Halbfinale qualifiziert.