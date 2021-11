Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev, Übertragung: ATP Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals in Turin heute auf Daniil Medvedev. Wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

ATP Finals, Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: Datum, Ort, Zeit, Infos

Zweiter Einsatz für Alexander Zverev bei den ATP Finals 2021 in Turin. Der deutsche Olympiasieger trifft am heutigen Dienstag, 16. November, in der roten Gruppe auf Daniil Medvedev aus Russland. Das Spiel ist in der frühen Session angesetzt und beginnt dementsprechend um 14 Uhr.

Zverev startete am vergangenen Sonntag im Pala Alpitour mit einem Sieg, über den er sich nicht wirklich freuen konnte in die ATP Finals. Sein Gegner Matteo Berrettini musste beim Stand von 7:6 und 1:0 für Zverev unter Tränen aufgeben. Auch Medvedev startete mit einem Sieg in das Finale der ATP-Tour 2021. Der Russe bezwang Hubert Hurkacz aus Polen in drei Sätzen. Der Sieger der Partie Zverev vs. Medvedev steht bereits mit einem Bein im Halbfinale.

Zverev hat mit Medvedev mehrere Rechnungen offen, die vergangenen vier Vergleiche gingen allesamt verloren. Zuletzt verlor die deutsche Nummer 1 im Halbfinale des Mastersturniers von Paris glatt in zwei Sätzen (2:6, 2:6).

"Er ist die Nummer zwei der Welt, ich die Nummer drei. Wir sind zwei Spieler auf sehr gutem Niveau. Ich hoffe, dass es ein hochinteressantes Match wird am Dienstag", sagte Zverev zum erneuten Aufeinandertreffen mit Medvedev.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev, Übertragung: ATP Finals heute live im TV und Livestream

Da die exklusiven Übertragungsrechte an den gesamten ATP Finals bei Sky liegen, wird das Gruppenspiel zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev heute nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele der diesjährigen ATP Finals dafür im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

Aus Turin berichten auch heute die Kommentatoren Paul Häuser und Marcel Meinert sowie Experte Patrick Kühnen. Der richtige Kanal für die Live-Übertragung von Zverev vs. Medvedev ist Sky Sport 1 (HD). Dort beginnt die Übertragung der ATP Finals heute bereits um 11.30 Uhr.

Sky bietet für seine Kunden auch heute eine Übertragung im Livestream via Sky Go an. Über die App könnt Ihr Euch die ATP Finals auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, ...) und auf den meisten Smart-TVs live ansehen. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, aber dennoch nicht auf das Duell Zverev vs. Medvedev verzichten wollen, bleibt Euch die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Sky Tickets.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev, Übertragung: ATP Finals heute im Liveticker

Zverev vs. Medvedev - dieses Spiel wollen viele Tennis-Fans live verfolgen. Möglich ist das auch mit dem kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort versorgen wir Euch mit den aktuellsten Infos zu den Geschehnissen auf dem Hartplatz in Turin.

Hier geht's zum Liveticker Alexander Zverev - Daniil Medvedev.

Power Ranking zu den ATP Finals 2021: Stein, Schere, Papier an der Spitze © getty 1/18 Am Sonntag (14. November) beginnen die ATP Finals. Nach zwölf Jahren in der O2 Arena in London ist diesmal Turin der Austragungsort. Die acht besten Spieler der Saison 2021 treten gegeneinander an. SPOX macht einen Formcheck mit den acht Teilnehmern. © getty 2/18 Das Format ist denkbar einfach: zwei Vierergruppen, in denen jeder gegen jeden antritt. Die beiden besten Spieler pro Gruppe kommen weiter und spielen über Kreuz die Finalisten aus. Die Verletzten Nadal und Federer haben sich nicht qualifiziert. © getty 3/18 Platz 8: CASPER RUUD (22, Norwegen) | Erste Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersiege in Genf, Bastad, Gstaad, Kitzbühel, San Diego © getty 4/18 Ruud holte sich die nötigen Punkte vor allem im Sommer, als er drei Sandplatzturniere in Folge gewann. Bei den Grand Slams zahlte er allerdings Lehrgeld und erreichte nur in Australien das Achtefinale. Gegen die Heavy Hitter wird er es schwer haben. © getty 5/18 Platz 7: STEFANOS TSITSIPAS (23, Griechenland) | Dritte Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersiege in Monte Carlo und Lyon, Finale der French Open © getty 6/18 Der Sieger von 2019 müsste eigentlich zu den Favoriten zählen, musste beim Masters in Paris letzte Woche aber verletzt aufgeben - es herrschen Zweifel an seiner Fitness. Konnte nach den French Open nur noch zeitweise überzeugen. © getty 7/18 Platz 6: ANDREY RUBLEV (24, Russland) | Zweite Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersieg in Rotterdam, Finale von Monte Carlo, Halle und Cincinnati © getty 8/18 Der Mann mit den knallharten Grundschlägen rückte 2021 bis auf Rang fünf der Weltrangliste vor, aber der absolute Durchbruch bei einem großen Turnier fehlt bislang (kein Grand-Slam-Halbfinale, kein Masters-Erfolg). Scheiterte 2020 in der Gruppenphase. © getty 9/18 Platz 5: HUBERT HURKACZ (24, Polen) | Erste Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersiege in Delray Beach, Miami, Moselle, Halbfinale von Wimbledon © getty 10/18 Der Mann, der Federers Wimbledon-Karriere womöglich per Bagel beendete, qualifizierte sich als letzter Spieler für Turin, ist aber gut drauf. Hatte Djokovic in Paris am Rande einer Niederlage (6:3, 0:6, 6:7). © getty 11/18 Platz 4: MATTEO BERRETTINI (25, Italien) | Zweite Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersiege in Belgrad und Queens, Finale von Madrid und Wimbledon © getty 12/18 Vor zwei Jahren scheiterte er mit einem Sieg in der Gruppenphase, diesmal soll es mit dem Heimvorteil im Rücken noch weiter gehen. Seine Aufschlag-Vorhand-Kombination kann jeden Gegner in Schwierigkeiten bringen. © getty 13/18 Platz 3: ALEXANDER ZVEREV (24, Deutschland) | Fünfte Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Olympiagold in Tokio, Turniersiege in Acapulco, Madrid, Cincinnati, Wien © getty 14/18 Es wurde auch 2021 nichts mit dem ersehnten Grand-Slam-Sieg, aber mit Olympia-Gold wurde Zverev mehr als entschädigt. 53 Siege im Einzel sind 2021 Bestwert. Der Sieger von 2018 würde in Turin lieber auf Djokovic als Medvedev (0-4 seit 2019) treffen. © getty 15/18 Platz 2: DANIIL MEDVEDEV (25, Russland) | Dritte Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersieg bei den US Open, Toronto, Marseille, Mallorca, Finale der Australian Open, Paris © getty 16/18 Der Vorjahressieger (5-0-Bilanz) zerstörte den Grand-Slam-Traum von Djokovic in Flushing Meadows und knabberte sogar an Platz eins der Weltrangliste zum Jahresende. Im Masters-Finale von Paris rückte der Djoker die Kräfteverhältnisse aber zurecht. © getty 17/18 Platz 1: NOVAK DJOKOVIC (34, Serbien) | 14. Teilnahme an den ATP Finals | beste Ergebnisse 2021: Turniersiege bei den Australian Open, French Open, Wimbledon, Paris, Belgrad, Finale der US Open, Rom © getty 18/18 Kein "Grand Slam", keine Olympia-Medaille - doch nach der Post-US-Open-Pause gewann der Djoker direkt das Masters in Paris - Er ist voll da! Will bei den ATP Finals seinen ersten Titel seit 2015. Zverev wäre ihm als Gegner wohl unangenehmer als Medvedev.

ATP Finals: Der Stand in der roten Gruppe