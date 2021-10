Hintertür für Novak Djokovic: Ungeimpfte sollen Australian Open spielen dürfen

Hintertür für Novak Djokovic? Bei den Australian Open sollen nun wohl auch ungeimpfte Tennisstars spielen dürfen. Voraussetzung sei eine 14-tägige Quarantäne. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten E-Mail der Frauen-Tour WTA an die Profispielerinnen hervor.

Die lokalen Behörden betonten jedoch, es sei noch keine abschließende Regelung getroffen worden.

Die neuen Bestimmungen sollen auch für die Männer-Tour ATP gelten. Damit könnte Djokovic seinen Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Januar verteidigen. Die Nummer 1 der Welt aus Serbien macht wie einige andere Spieler ein Geheimnis daraus, ob er geimpft ist oder nicht, betonte zuletzt aber: "Ich weiß nicht, ob ich nach Australien fliegen werde."

Die Lockerung hat der E-Mail zufolge mit dem hohen Impfstatus im Bundesstaat Victoria zu tun. Dort soll in wenigen Tagen die Marke von 90 Prozent erreicht werden. Der Verband Tennis Australia teilte der Nachrichtenagentur AFP auf Anfrage mit, man sei optimistisch, das Turnier "so nahe wie möglich" an den vorpandemischen Bedingungen auszurichten.

In Melbourne könnte Novak Djokovic seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen und damit an Roger Federer und Rafael Nadal (je 20) vorbeiziehen. Er hat den ersten Grand Slam des Jahres schon neun Mal für sich entschieden.