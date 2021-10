Tennis - ATP-Finals: Datum, Ort, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

Mit den ATP Finals 2021 steht das nach den Grand-Slam-Bewerben wichtigste Tennisturnier des Jahres vor der Tür. Datum, Ort, Spieler, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Bewerb wissen müsst.

Tennis - ATP-Finals: Datum, Ort, Spieler

Bevor das Tennisjahr 2021 zu Ende geht, finden zum Abschluss noch die ATP-Finals (auch Nitto ATP Finals genannt) statt. Nach den vier Grand-Slam-Turnieren (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open) sind die ATP-Finals das relevanteste Herren-Tennisturnier.

Die Finals werden in diesem Jahr im Zeitraum vom 14. bis 21. November bestritten. Nachdem das Turnier seit 2009 in London ihre Heimat hatte, zieht es in diesem Jahr in die Turiner Mehrzweckhalle Pala Alpitour (Italien) um.

Es wird auf einer Hartplatz Spieloberfläche gespielt. Parallel zum Einzel-Bewerb wird auch ein Doppel-Turnier veranstaltet.

© getty Alexander Zverev hat sich als vierter Spieler für die ATP Finals qualifiziert.

An beiden Wettkämpfen (Einzel und Doppel) nehmen acht Spieler bzw. acht Zweierteams teil. Es sind jeweils die acht bestplatzierten Spieler in der ATP-Tour.

Nachdem es noch ATP-Turniere zu spielen gibt, sind erst vier Spieler fix für die Finals qualifiziert. Novak Djokovic, der in diesem Jahr drei Grand-Slam-Turniere gewann, hatte bereits am 14. Juli ein Ticket für Turin ergattert. Auch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sind mit dabei. Alexander Zverev löste mit seinem Zweitrundensieg beim Masters in Indian Wells gegen Jenson Brooksby (6:4, 3:6, 6:1) sein Ticket.

Tennis - ATP-Finals: Übertragung im TV und Livestream

Da Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis 2023 die Übertragungsrechte an den größten Turnieren der ATP Tour besitzt, ist der Pay-TV-Sender auch für die ATP Finals verantwortlich. Sky bietet die Matches jedoch nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream an.

Den Livestream könnt Ihr dann entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten.

Tennis - ATP-Finals: Der Modus

Wie schon erwähnt, nehmen insgesamt acht Spieler an den ATP-Finals teil. Diese werden in zwei Vierer-Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die besten zwei jeder Gruppe steigen auf in das Halbfinale. Die Halbfinalsieger treffen dann im Finale um den Turniersieg aufeinander.

Die Matches werden in einem Best-of-Three-Modus gespielt. Heißt also, dass für den Matchsieg zwei Satzgewinne reichen.

Novak Djokovic Superstar: Diese Rekorde hält Nole bereits © getty 1/14 Novak Djokovic hat das US-Open-Finale gegen Daniil Medvedev verloren und damit den "Grand Slam" und seinen 21. Major-Titel verpasst. Es wären die nächsten Rekorde in der glorreichen Karriere des Djokers gewesen. Eine Übersicht. © getty 2/14 BILANZ GEGEN NADAL UND FEDERER: Gegen beide Rivalen hat der Djoker eine positive Bilanz: 27-23 gegen Federer, 30-28 gegen Nadal. 30 Siege gegen einen Spieler sind übrigens ein Rekord in der Open Era. © getty 3/14 20 GRAND SLAMS: Noch teilt er sich diese Bestmarke mit Roger Federer und Rafael Nadal. Neunmal Australien (Rekord), zweimal French Open, sechsmal Wimbledon und dreimal die US Open. © getty 4/14 31 GRAND-SLAM-FINALS: Auch hier liegt Djokovic gleichauf mit Federer, könnte ihn 2022 aber überholen. Rafael Nadal steht bei 28 Endspielen. © getty 5/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN SLAMS: Durch seinen Titel in Paris 2021 ist Nole der einzige Spieler, der alle Majors zweimal gewinnen konnte. Federer fehlen die French, Nadal die Australian Open. © getty 6/14 36 MASTERS-TITEL: Bei den neun größten Turnieren nach den Slams hat Djokovic gemeinsam mit Nadal 36 Titel gewonnen. Bei den erreichten Finals liegt er 53:52 vorn. © getty 7/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN MASTERS: Er ist der einzige, der alle neun Masters-Turniere gewinnen konnte - das sogenannte "Golden Masters". Nicht nur das: Er gewann alle zudem mindestens zweimal. © getty 8/14 BESTE SIEGQUOTE: Mit einer Bilanz von 978-197 hat er 83,2 Prozent seiner ATP-Matches gewonnen. Damit liegt er knapp vor Nadal (83,1 Prozent), Björn Borg (82,4) und Roger Federer (82). Stand: August 2021. © getty 9/14 MEISTE SIEGE GEGEN TOP-10-SPIELER: Schon 225-mal hat er einen Top-Ten-Spieler im direkten Duell bezwungen. Hier liegt er ganz knapp vor Federer (224 Siege). © getty 10/14 MEISTE WOCHEN ALS NUMMER EINS: Unglaubliche 338 Wochen thronte Djokovic bisher an der Spitze der Weltrangliste. Federer folgt mit 310 und Pete Sampras mit 286 Wochen. © getty 11/14 MEISTE JAHRE ALS NUMMER EINS: Sechsmal beendete Djokovic eine Saison als Nummer eins, Bestwert gemeinsam mit Pete Sampras. Bald wird er diesen Rekord dann wohl allein innehaben. © getty 12/14 MEISTES PREISGELD: Fast 152 Millionen Dollar hat er bislang auf dem Court erspielt - die aktuellen US Open noch nicht eingerechnet. Über 21 Millionen Dollar beträgt sein Vorsprung auf Federer. © getty 13/14 MEISTE GRAND-SLAM-FINALS: Wie vielseitig der Djoker ist, beweist folgende Statistik: Er hat das Endspiel jedes Grand-Slam-Turniers mindestens sechsmal erreicht - Rekord! © getty 14/14 LÄNGSTE SIEGESSERIE BEI GRAND SLAMS: Von Wimbledon 2015 bis zu den French Open 2016 gewann er nicht nur den "Nole Slam", sondern in dieser Zeit auch 30 Grand-Slam-Matches in Folge - Rekord in der Open Era.

ATP Finals: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

Die vergangenen ATP Finals gewann der Russe Daniil Medvedev. Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gewann den Titel 2018, als er Novak Djokovic in zwei Sätzen schlug. Roger Federer hält mit sechs Titeln den Rekord für die meisten Turniersiege.