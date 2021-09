Tennisprofi Peter Gojowczyk weiter in Topform: Viertelfinale in Metz

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Topform der US Open konserviert und beim ATP-Turnier im französischen Metz das Viertelfinale erreicht.

Am Donnerstag besiegte der 32 Jahre alte Münchner den Olympia-Silbermedaillengewinner Karen Chatschanow aus Russland 6:3, 7:6 (7:2) und zog zum dritten Mal in diesem Jahr in die Runde der besten Acht ein. 2017 hatte Gojowczyk in Metz seinen bislang einzigen Titel auf ATP-Ebene gewonnen.

Im Viertelfinale trifft Gojowczyk, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Bei den US Open in New York war ihm zuletzt der Achtelfinaleinzug und damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen.

Am Donnerstagabend hat Philipp Kohlschreiber (Augsburg) die Chance, Gojowczyk ins Viertelfinale von Metz zu folgen. Der 37-Jährige bekommt es mit dem früheren Top-10-Spieler Gael Monfils (Frankreich) zu tun.