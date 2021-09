US Open: Runde 2 am Donnerstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tag vier bei den US Open findet mit deutscher Beteiligung statt. Unter anderem ist Alexander Zverev im Einsatz. Wie Ihr diese und auch alle anderen Matches am Donnerstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

US Open im Livestream verfolgen - sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

US Open: Runde 2 am Donnerstag - Die wichtigsten Infos

Nach dem Abschluss der ersten Runde bei den US Open ist die zweite mittlerweile im Gange. Am heutigen Donnerstag, den 2. September stehen sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele weitere Begegnungen auf dem Programm.

Auf den Center Court begeben sich unter anderem drei Deutsche: Angelique Kerber war bereits in der Nacht gegen Anhelina Kalinina im Einsatz, es folgen noch Alexander Zverev mit seiner Partie gegen Albert Ramos und Oscar Otte, der gegen Denis Kudla antritt.

Los geht es zu deutscher Zeit schon ab 1 Uhr in der Nacht, weiter dann ab 17 Uhr. Zur Sache geht es einmal mehr im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City. 22.547 Zuschauer, allerdings nur gegen das Coronavirus geimpfte, sind dort auf den Tribünen gestattet.

US Open: Runde 2 am Donnerstag heute live im TV und Livestream

Wie lassen sich die US Open am Donnerstag verfolgen? Auch heute ist Eurosport wieder live mit von der Partie und überträgt - auf Eurosport 1 ab null bis fünf Uhr morgens und wieder ab 17.45 Uhr, auf Eurosport ebenfalls ab null bis fünf Uhr morgens und dann wieder ab 16.50 Uhr bis 21 Uhr.

Ihr könnt somit einerseits klassisch an Eurem Fernsehgerät einschalten. Euch bietet sich aber auch die Möglichkeit, im Livestream einzuschalten und das Eurosport-Programm zu verfolgen. Solltet Ihr DAZN-Kunden sein, könnt Ihr beide Eurosport-Kanäle auch bei dem Streamingdienst abrufen. Grundlage dessen ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Nur noch im September besteht die Möglichkeit, DAZN erst einmal kostenlos zu testen, ehe es mit einem kostenpflichtigen Abonnement weitergehen kann. Zur Auswahl stehen hierbei ein Monatsabo und ein Jahresabo. Monatlich zahlt Ihr 14,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden möchtet, dann werden 149,99 Euro fällig.

Das Monatsabo läuft automatisch so lange, bis Ihr es kündigt. Beenden könnt Ihr es jederzeit. Auf der Plattform kommt Ihr nicht nur in den Genuss von Tennis, sondern auch einer Reihe anderer Sportarten - in erster Linie Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1 oder WM-Qualifikationsspielen.

Darüber hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Boxen, Motorsport, MMA, Rugby, Darts und noch mehr live.

US Open: Runde 2 am Donnerstag heute im Liveticker

Ihr habt ebenso die Möglichkeit, die US Open im Liveticker zu verfolgen. Hier bei SPOX stehen Euch dafür einige Ticker zur Verfügung.

US Open, 2. Runde: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. September ab 1 Uhr Adrian Mannarino Stefanos Tsitsipas 2. September Kevin Anderson Diego Schwartzman 2. September ab 17 Uhr Corentin Moutet Matteo Berrettini 2. September Roberto Carballes Denis Shapovalov 2. September Jenson Brooksby Taylor Fritz 2. September Lorenzo Musetti Reilly Opelka 2. September Alexander Zverev Albert Ramos 2. September Denis Kudla Oscar Otte 2. September Jack Sock Alexander Bublik 2. September Novak Djokovic Tallon Griekspoor 2. September Maxime Cressy Nikoloz Basilashvili 2. September Aslan Karatsev Jordan Thompson 2. September Kei Nishikori Mackenzie McDonald 2. September Vasek Pospisil Ilya Ivashka 2. September Lloyd Harris Ernesto Escobedo 2. September Gael Monfils Steve Johnson 2. September Zachary Svajda Jannik Sinner 2. September Hubert Hurkacz Andreas Seppi

US Open, 2. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick