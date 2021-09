US Open - Tag 3: Sorgen die Deutschen weiter für Furore? Petkovic und Co. wollen in die dritte Runde

Am dritten Tag der US Open in New York ist aus deutscher Sicht wieder jede Menge Action geboten! Andrea Petkovic, Philipp Kohlschreiber und Peter Gojowczyk eröffnen den Tag, am Abend fordert Dominik Koepfer Superstar Daniil Medvedev heraus. Angelique Kerber bestreitet ihr nächstes Match in der Night Session.

US Open, Tag 3: Die wichtigsten Matches des Tages