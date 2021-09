Bei den US Open wird heute der zweite Halbfinaltag absolviert. Nachdem gestern Nacht die Damen an der Reihe waren, kämpfen heute die verbliebenen vier Männer um die Finaltickets. Deutschlands Grand-Slam-Hoffnung Alexander Zverev muss dabei gegen Novak Djokovic ran. Zuvor kämpfen Daniil Medvedev und Shootingstar Felix Auger-Aliassime um den Einzug ins Finale.

Jetzt Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und Alexander Zverev vs. Novak Djokovic live erleben!

US Open: Medvedev vs. Auger-Aliassime im Liveticker

Um circa 21 Uhr soll das erste Halbfinale der Herren auf dem Arthur Ashe Court starten. Der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev trifft im Arthur Ashe Stadium frühestens um 21 Uhr auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime. Hier geht's zum Liveticker.

Danach kommt es auf demselben Court zum Traumduell zwischen Olympiasieger Alexander Zverev und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Deutsche steht vor einer Mammutaufgabe, will er verhindern, dass Djokovic alle vier Grand-Slam-Titel im Kalenderjahr 2021 gewinnt. Keine unmögliche Aufgabe für den Hamburger, da er bereits vor wenigen Monaten den Serben im Halbfinale bei den Olympischen Spielen bezwang.

US Open: Halbfinale am Freitag - die wichtigsten Infos

Die US Open gehen in die heiße Phase. Bereits gestern sicherten sich Emma Raducanu und Leylah Fernandez die Finaltickets bei den Damen. Vier Herren-Profis haben heute die Möglichkeit, dasselbe zu tun. Die zwei Halbfinalspiele werden heute Abend bzw. in der Nacht auf Samstag absolviert. Die beiden Matches finden im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City, statt.

US Open: Halbfinale am Freitag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Halbfinale der Herren wird von Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Eurosport 1 überträgt ab 18 Uhr bis Mitternacht Spitzentennis. Nach einer Pause geht es dann um 0.45 Uhr mit der Nachtsession los.

Während Eurosport 1 im Free-TV zu finden ist, ist dagegen der Eurosport-Livestream kostenpflichtig. Solltet Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement besitzen, müsst Ihr keinen Cent draufzahlen, um Eurosport im Livestream zu verfolgen. Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN ist es DAZN-Kunden nämlich möglich, sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 täglich 24 Stunden zu nutzen.

Auf der DAZN-Plattform findet Ihr neben Tennis auch Livestreams zu folgenden Sportarten: Fußball (u.a. Bundesliga und Champions League), Radsport, Motorsport, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Handball, MMA (UFC), Boxen, Wrestling, Rugby, Darts und zu vielen mehr.

Noch bis Ende des Monats September habt Ihr die Chance, DAZN kostenlos zu testen. Zur Auswahl stehen anschließend ein Monatsabo und ein Jahresabo. Monatlich zahlt Ihr 14,99 Euro, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden wollt, dann werden 149,99 Euro fällig.

US Open: Halbfinale am Freitag heute im Liveticker

Beide Halbfinalspiele der Männer werden darüber hinaus auch bei SPOX live und ausführlich getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

US Open, Halbfinale: Die heutigen Herren-Matches im Überblick