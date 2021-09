US Open: Finale am Sonntag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Finale bei den US Open bestreiten heute der Weltranglistenerste Novak Djokovic und der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die beiden männlichen Teilnehmer für das Finale der US Open stehen fest. Im Endspiel des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres stehen sich ab 22 Uhr deutscher Zeit mit Novak Djokovic und Daniil Medvedev die Nummer eins und die Nummer zwei der Weltrangliste im Arthur Ashe Stadium in New York City gegenüber. Auf dem Papier ist es also das perfekte Match-Up.

Medvedev setzte sich im Halbfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durch (6:4, 7:5, 6:2). Der Djoker hingegen brauchte fünf Sätze (6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6), um Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev zu bezwingen.

Novak Djokovic kann mit einem Sieg gleich mehrfach Geschichte schreiben. Nachdem er bereits die Australian Open, French Open und Wimbledon im Jahr 2021 gewann, kann er mit dem Triumph bei den US Open den Grand Slam perfekt machen. Er wäre nach Rod Laver und Donald Budge der dritte männliche Tennisspieler, dem das gelingen würde.

Außerdem kann der Serbe auch den Rekord für die meisten Grand-Slam-Siege endgültig brechen. Aktuell steht das Trio Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer bei jeweils 20 GS-Titeln.

© getty Alexander Zverev musste sich im Halbfinale Novak Djokovic geschlagen geben.

US Open: Finale am Sonntag heute live im TV und Livestream

Das große Finale zwischen Djokovic und Medvedev seht Ihr heute live und in voller Länge auf Eurosport im Free-TV. Der Tennistag auf Eurosport 1 beginnt bereits um 19 Uhr, vor dem Einzelfinale der Herren wird nämlich noch das Doppel-Finale der Damen absolviert.

Obwohl Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen abgebildet ist, ist der Livestream von Eurosport, wo das Duell natürlich ebenfalls gezeigt wird, kostenpflichtig.

Solltet Ihr im Besitz eines DAZN-Abonnements sein, müsst Ihr jedoch nichts extra zahlen, um den Eurosport-Livestream zu nutzen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich von Beginn an bereits Teil des DAZN-Angebots.

Der Eurosport-Livestream ist zudem auch via joyn abrufbar. Dort könnt Ihr das Match sogar ohne Werbeunterbrechungen genießen.

US Open: Finale am Sonntag heute im Liveticker

Natürlich ist beim Finale auch SPOX mit am Start, und zwar in Form eines Livetickers. Alle Ballwechsel tickern wir dabei für Euch von Anfang bis Ende mit.

Hier geht's zum Liveticker: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev.

