Gewinnt Novak Djokovic nach den Australian und French Open sowie seinem Erfolg in Wimbledon auch noch bei den US Open? Das Duell des Weltranglistenersten mit Daniil Medvedev in New York könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Novak Djokovic könnte den Grand Slam vollenden und mit 21 Einzeltiteln bei den vier größten Turnieren der Welt zum Rekordhalter bei den Herren avancieren. Daniil Medvedev aus Russland will in seinem dritten Endspiel endlich sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen. SPOX begleitet das Endspiel der US Open 2021 im Liveticker.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev: Finale bei den US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Übertragen wird das Match bei Eurosport. Dort werden nicht nur wie üblich Boris Becker und Matthias Stach kommentieren, mit Dominic Thiem ist diesmal außerdem der Titelverteidiger dabei. Der Österreicher konnte in New York aufgrund einer Verletzung nicht antreten.

Vor Beginn: Ein Blick auf den direkten Vergleich zwischen dem 34-jährigen Serben Djokovic und dem 25-jährigen Russen Medvedev. Djokovic führt 5:3 und gewann die bisherigen zwei Aufeinandertreffen bei Grand-Slam-Turnieren. In bester Erinnerung ist das diesjährige Finale der Australian Open, das Djokovic mit 7:5, 6:2, 6:2 überraschend klar für sich entschied.

Novak Djokovic Superstar: Diese Rekorde hält Nole bereits © getty 1/14 Sollte Novak Djokovic heute Abend das US-Open-Finale gegen Daniil Medvedev gewinnen, wäre es der "Grand Slam" und sein 21. Major-Titel. Es wären die nächsten Rekorde in der glorreichen Karriere des Djokers. Eine Übersicht. © getty 2/14 20 GRAND SLAMS: Noch teilt er sich diese Bestmarke mit Roger Federer und Rafael Nadal. Neunmal Australien (Rekord), zweimal French Open, sechsmal Wimbledon und dreimal die US Open. © getty 3/14 31 GRAND-SLAM-FINALS: Auch hier liegt Djokovic gleichauf mit Federer, könnte ihn 2022 aber überholen. Rafael Nadal steht bei 28 Endspielen. © getty 4/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN SLAMS: Durch seinen Titel in Paris 2021 ist Nole der einzige Spieler, der alle Majors zweimal gewinnen konnte. Federer fehlen die French, Nadal die Australian Open. © getty 5/14 36 MASTERS-TITEL: Bei den neun größten Turnieren nach den Slams hat Djokovic gemeinsam mit Nadal 36 Titel gewonnen. Bei den erreichten Finals liegt er 53:52 vorn. © getty 6/14 ZWEI TITEL BEI ALLEN MASTERS: Er ist der einzige, der alle neun Masters-Turniere gewinnen konnte - das sogenannte "Golden Masters". Nicht nur das: Er gewann alle zudem mindestens zweimal. © getty 7/14 BESTE SIEGQUOTE: Mit einer Bilanz von 978-197 hat er 83,2 Prozent seiner ATP-Matches gewonnen. Damit liegt er knapp vor Nadal (83,1 Prozent), Björn Borg (82,4) und Roger Federer (82). Stand: August 2021. © getty 8/14 MEISTE SIEGE GEGEN TOP-10-SPIELER: Schon 225-mal hat er einen Top-Ten-Spieler im direkten Duell bezwungen. Hier liegt er ganz knapp vor Federer (224 Siege). © getty 9/14 MEISTE WOCHEN ALS NUMMER EINS: Unglaubliche 338 Wochen thronte Djokovic bisher an der Spitze der Weltrangliste. Federer folgt mit 310 und Pete Sampras mit 286 Wochen. © getty 10/14 MEISTE JAHRE ALS NUMMER EINS: Sechsmal beendete Djokovic eine Saison als Nummer eins, Bestwert gemeinsam mit Pete Sampras. Bald wird er diesen Rekord dann wohl allein innehaben. © getty 11/14 MEISTES PREISGELD: Fast 152 Millionen Dollar hat er bislang auf dem Court erspielt - die aktuellen US Open noch nicht eingerechnet. Über 21 Millionen Dollar beträgt sein Vorsprung auf Federer. © getty 12/14 MEISTE GRAND-SLAM-FINALS: Wie vielseitig der Djoker ist, beweist folgende Statistik: Er hat das Endspiel jedes Grand-Slam-Turniers mindestens sechsmal erreicht - Rekord! © getty 13/14 LÄNGSTE SIEGESSERIE BEI GRAND SLAMS: Von Wimbledon 2015 bis zu den French Open 2016 gewann er nicht nur den "Nole Slam", sondern in dieser Zeit auch 30 Grand-Slam-Matches in Folge - Rekord in der Open Era. © getty 14/14 BILANZ GEGEN NADAL UND FEDERER: Gegen beide Rivalen hat der Djoker eine positive Bilanz: 27-23 gegen Federer, 30-28 gegen Nadal. 30 Siege gegen einen Spieler sind übrigens ein Rekord in der Open Era.

Vor Beginn: Novak Djokovic will heute ab ca. 22 Uhr im ehrwürdigen Arthur Ashe Stadium in mehrfacher Hinsicht Tennis-Geschichte schreiben. Daniil Medvedev will den vierten Grand-Slam-Titel des Jahres für den Djoker und dessen 21. Major-Triumph insgesamt verhindern und seinerseits erstmals eine der ganz großen Trophäen in den Händen halten.

Vor Beginn: Wo es bei den Damen zwei absolute Außenseiterinnen ins Finale geschafft hatten, ist bei den Herren das Gegenteil passiert. Es treffen die Nummer eins und die Nummer zwei der Setzliste aufeinander.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

© getty 5:3 steht es im direkten Vergleich zwischen Novak Djokovic (l.) und Daniil Medvedev.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev: Finale bei den US Open heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und dem -zweiten Daniil Medvedev ist live im Free-TV zu sehen. Übertragen wird einmal mehr Eurosport, das bei dem Tennis-Turnier schon von Anfang an mit von der Partie ist. Um genauer zu sein: Die Ausstrahlung des Matches findet auf Eurosport 1 statt.

Es lässt sich dann auch via Livestream verfolgen - dafür gibt es einmal den kostenpflichtigen Eurosport Player, Joyn+ und auch DAZN, das sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 angesichts einer Kooperation mit Eurosport bei sich auf der Plattform anbietet. DAZN kostet 14,99 Euro im Monats- und 149,99 Euro im Jahresabo. Nur noch im September lässt sich ein Gratis-Probemonat abschließen.

Djokovic und Medvedev: Der Weg ins Finale