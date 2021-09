Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: Halbfinale bei den US Open live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es im Halbfinale der US Open mit Novak Djokovic zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Top-Match live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic, Halbfinale bei den US Open: Uhrzeit, Ort

Gewinnt Alexander Zverev nach der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio nun auch die US Open? Das deutsche Tennis-Ass hat sich bei dem Grand-Slam-Turnier in New York City bereits bis in das Halbfinale vorgearbeitet. In der Runde der letzten Vier tritt er nun gegen Superstar Novak Djokovic an - wie schon bei Olympia.

Ausgetragen wird das Aufeinandertreffen am Freitag, den 10. September - wobei die genaue Uhrzeit jedoch noch nicht feststeht. Im Falle einer frühen Ansetzung würde die Partie gegen 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen, in der Night Session vier Stunden später in der Nacht zu Samstag ab 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: Halbfinale bei den US Open live im TV und Livestream

Wann genau auch immer es zwischen Zverev und Djokovic losgeht: Der Kampf um den Einzug in das US-Open-Finale wird live im Free-TV und Livestream übertragen. Eurosport strahlt das gesamte Turnier aus, ist dementsprechend auch am Freitag mit von der Partie.

Auf Eurosport 1 findet die Übertragung von 18 bis 20 Uhr, dann wieder von 20.45 bis 0.15 Uhr und von 0.45 bis 4 Uhr statt.

Das Eurosport 1-Programm könnt Ihr auch per Livestream verfolgen - allerdings kostenpflichtig. Zur Verfügung steht Euch dafür neben Joyn+ und dem Eurosport Player der Streamingdienst DAZN, der dank einer Kooperation mit Eurosport sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auf seiner Plattform anbietet.

Alexander Zverev vs. Novak Djokovic: Halbfinale bei den US Open im Liveticker

Auch SPOX begleitet das Duell zwischen Zverev und Djokovic. Im Liveticker werden alle wichtigen Informationen mit dem Zwischenstand und Ergebnis festgehalten.

US Open: Sieger der vergangenen fünf Jahre