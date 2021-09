Alexander Zverev bei Schlag den Star: Datum, Termin, Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat den Finaleinzug bei den US Open nicht geschafft. Sein nächster Fernsehauftritt lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Außerhalb des Tenniscourts nimmt der Olympiasieger bei der Show Schlag den Star teil. Datum, Termin, Gegner, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Show mit Zverev wissen müsst.

Alexander Zverev bei Schlag den Star: Datum, Termin, Gegner

In einem Fünfsatz-Thriller musste sich Deutschlands Nummer eins im Tennis Alexander Zverev im Halbfinale bei den US Open dem Serben Novak Djokovic geschlagen geben. Nach einem kräfteraubenden Grand-Slam-Turnier ist erst einmal Erholung angesagt. Der Öffentlichkeit bleibt der Hamburger jedoch nicht allzu lange fern. Der Olympiasieger nimmt nämlich am Samstag, den 18. September, an der nächsten Runde der TV-Show Schlag den Star teil.

Darin kämpft der Tennisstar gegen einen weiteren deutschen Spitzenathleten. Sein Kontrahent an diesem Tag sein wird Deutschlands Handball-Torhüter Silvio Heinevetter. Die Show startet zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Alexander Zverev bei Schlag den Star: Übertragung im TV und Livestream

Schlag den Star wird wie immer auf ProSieben übertragen. Die Sendung läuft also live und in voller Länge im deutschen Free-TV. Eine Registrierung oder Zahlungen für ein Abonnement werden deswegen nicht benötigt. Eine Registrierung hingegen ist für den Livestream bei ran.de notwendig. Dort wird Schlag den Start nämlich ebenfalls zu sehen sein. Der Livestream ist jedoch kostenlos abrufbar.

© getty Alexander Zverev schied bei den US Open im Halbfinale gegen Novak Djokovic aus.

Was ist Schlag den Star?

Schlag den Star ist eine deutsche TV-Show, in der zwei Prominente in mehreren Mini-Games im Laufe des Abends gegeneinander um einen Preis, in diesem Fall 100.000 Euro, antreten. Diese Mini-Games oder Disziplinen können sich stark voneinander unterscheiden. Es gibt in jeder Sendung sowohl physische als auch geistige Spiele zu meistern. Die Art der Spiele und die Reihenfolge sind den Kandidaten nicht bekannt.

Für jedes gewonnene Spiel bekommt der Sieger Punkte. Die Anzahl der Punkte ist davon abhängig, an welcher Stelle es gespielt wurde. Beispielsweise erhält man für das erste Spiel einen Punkt, beim siebten Spiel des Abends gibt es sieben Punkte zu gewinnen usw. Wer am Ende in Summe die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt die Folge von Schlag den Star. Maximal können 15 Spiele gespielt werden. Wer also die ersten elf Spiele gewinnt, ist nicht mehr einholbar und gewinnt die komplette Show.

Da insgesamt 120 Punkte vergeben werden können, sind für den Sieg 61 Punkte notwendig. Sollte der Fall eintreten, dass nach 15 absolvierten Spielen beide Kandidaten jeweils 60 Punkte haben, kommt ein Entscheidungsspiel, ein Stechen, zum Einsatz.

Schlag den Star: Alle Folgen im Jahr 2021

Heinevetter gegen Zverev ist die sechste Sendung von Schlag den Star im Kalenderjahr 2021. Die vorherigen Folgen gewannen Pascal Hens, Carmen Geiss, Wincent Weiss, Jenke von Wilmsdorff und Sophia Thomalla.