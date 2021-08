WTA Tour - Nach Aufgabe in Wimbledon: Serena Williams fehlt auch in Cincinnati

Tennis-Superstar Serena Williams hat ihre Teilnahme für das am Montag beginnende Masters-Turnier in Cincinnati abgesagt. Wie die 23-malige Grand-Slam-Siegerin mitteilte, mache ihr weiter die in Wimbledon Ende Juni zugezogene Beinverletzung zu schaffen. Damals hatte die 39 Jahre alte US-Amerikanerin ihr Erstrundenmatch gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus) beim Stand von 3:3 aufgeben müssen.

Auch ihre Schwester Venus Williams zog am Dienstagabend aus unbekanntem Grund für das WTA-Turnier im Bundesstaat Ohio (16. bis 22. August) zurück, die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin sagte wegen einer Fußverletzung ab. "Ich habe das Gefühl, dass eine weitere Woche der Erholung notwendig ist", sagte Kenin.

Sie hoffe, bei den US Open ab dem 30. August wieder dabei sein zu können.

Zuvor hatten bei den Männern bereits die Superstars Novak Djokovic und Roger Federer ihre Teilnahme in Cincinnati abgesagt.