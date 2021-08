US Open: Runde 1 am Montag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, die US-Open, beginnt heute. Die ersten Matches der ersten Runde stehen an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die US-Open am heutigen Montag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

US Open: Runde 1 am Montag - Die wichtigsten Infos

Australian Open, French Open und Wimbledon - drei der vier Grand-Slam-Turniere im Kalenderjahr 2021 wurden bereits ausgetragen. Am heutigen Montag, den 30. August, beginnt der vierte und letzte Grand-Slam-Wettbewerb. Die 1. Runde der US Open im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City, steht an. Die Duelle beginnen um 17 Uhr deutscher Zeit.

Trotz der Corona-Pandemie dürfen die Spielstätten vollständig ausgelastet werden. Ins größte Tennisstadion der Welt, dem Arthur Ashe Stadium, dürfen demnach 22.547 Zuschauer rein. Jedoch muss man dafür geimpft sein.

Als Sieger aller drei Grand Slams des Jahres geht der Weltranglistenerste Novak Djokovic als Favorit ins Turnier. Spätestens seit den Olympischen Spielen ist ein Djokovic-Triumph in den Vereinigten Staaten jedoch nicht unbedingt in Stein gemeißelt.

© getty Novak Djokovic und Alexander Zverev zählen zu den Favoriten auf den Turniersieg.

Olympiasieger Alexander Zverev, der den Serben in Tokio in der Runde der letzten Vier rausschmiss, ist in bestechender Form und gehört ebenfalls zum engen Favoritenkreis, vor allem aber auch, weil mit Roger Federer, Rafael Nadal und dem Titelverteidiger Dominic Thiem prominente Namen fehlen.

Der deutsche Vorjahresfinalist jagt weiterhin seinen ersten Grand-Slam-Titel, während Djokovic mit seinem 21. Turniersieg bei einem Grand Slam an Nadal und Federer vorbeiziehen kann. Djokovic und Zverev sind heute jedoch noch nicht im Einsatz.

Deutschlands beste Tennisspielerin und Siegerin der US Open 2016 Angelique Kerber hingegen trifft heute auf Dayana Yastremska.

US Open: Runde 1 am Montag heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres liegen unter anderem bei Eurosport. Ihr könnt zahlreiche Tennisduelle also im Free-TV verfolgen. Ab 17.30 Uhr seht Ihr auf Eurosport 1 Livebilder aus der amerikanischen Großstadt. Beim kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 beginnt die Übertragung um 16.50 Uhr. Ebenso bietet Eurosport auch einen Livestream an, dieser ist kostenpflichtig.

Da DAZN dank einer Kooperation mit Eurosport die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 24 Stunden täglich auf der Plattform überträgt, können auch DAZN-Kunden die Matches heute live verfolgen. Dafür ist auch keine Extrazahlung nötig.

US Open, 1. Runde: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 30. August ab 17 Uhr Facundo Bagnis Taro Daniel 30. August Ricardas Berankis Diego Schwartzman 30. August Evgeny Donskoy Felix Auger-Aliassime 30. August Peter Gojowczyk Ugo Humbert 30. August Henri Laaksonen John Millman 30. August Dusan Lajovic Benoit Paire 30. August Feliciano Lopez Bernabe Miralles 30. August Thiago Monteiro Daniel Evans 30. August Jiri Vesely Kevin Anderson 30. August ab 18.30 Uhr Marin Cilic Philipp Kohlschreiber 30. August Cristian Garin Norbert Gombos 30. August John Isner Brandon Nakashima 30. August Mikhail Kukushkin Pablo Andujar-Alba 30. August Pedro Martinez James Duckworth 30. August Andrey Rublev Ivo Karlovic 30. August ab 19 Uhr Marcos Giron Antoine Hoang 30. August Pierre-Hugues Herbert Adrian Mannarino 30. August Marco Trungelliti Alejandro Davidovich Fokina 30. August ab 19.30 Uhr Andy Murray Stefanos Tsitsipas 30. August ab 20.30 Uhr Grigor Dimitrov Sam Riffice 30. August Alex Molcan Cem Ilkel 30. August Alexei Popyrin Radu Albot 30. August Casper Ruud Jo-Wilfried Tsonga 30. August Botic van de Zandschulp Carlos Taberner 30. August ab 22 Uhr Miomir Kecmanovic Arthur Rinderknech 30. August Dominik Koepfer Quentin Halys 30. August Kamil Majchrzak Emil Ruusuvuori 30. August Cameron Norrie Carlos Alcaraz 30. August Guido Pella Filip Krajinovic 30. August ab 23 Uhr Frances Tiafoe Christopher Eubanks

US Open, 1. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick