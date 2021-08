US Open: Runde 1 am Dienstag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Startschuss am Montag geht es bei den US Open heute mit weiteren Begegnungen in Runde eins weiter. So könnt Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

US Open: Runde 1 am Dienstag - Die wichtigsten Infos

Welche Tennis-Asse setzen sich am heutigen Dienstag, den 31. August durch? Nachdem am gestrigen Montag die Hauptrunde der US Open begonnen hat, findet die erste Runde nun ihre Fortsetzung. Im Einsatz sind bei den Herren mit Oscar Otte, Maximilian Marterer, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Alexander Zverev auch einige deutsche Profis, bei den Damen finden die Partien diesmal dagegen ohne deutsche Beteiligung statt.

Los geht es zu deutscher Zeit bereits ab 1 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht, weiter dann ab 17 Uhr und ab 18 Uhr.

Die Matches werden im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York City, ausgetragen. Im dortigen Arthur Ashe Stadium dürfen 22.547 Zuschauer das Geschehen von den Rängen aus verfolgen.

US Open: Runde 1 am Dienstag heute live im TV und Livestream

Wenig verwunderlich nicht vor Ort, um die Spiele aus nächster Nähe zu sehen? Kein Problem: Hierzulande lassen sich die US Open auf verschiedenen Wegen verfolgen.

Zum einen überträgt Eurosport das Tennis-Turnier auch heute im Free-TV - auf Eurosport 1 zum Zverev-Match ab 17.45 Uhr und auf Eurosport 2 ab 16.50 Uhr. Auf beiden Kanälen dauert die Sendung dann bis tief in die Nacht zu Mittwoch an.

Ausgestrahlt wird der letzte Grand Slam in 2021 durch die Eurosport-Übertragung dann auch via Livestream bei DAZN. Eurosport und DAZN kooperieren, sodass die Live-Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei dem Streamingdienst abrufbar sind.

Falls Ihr bereits DAZN-Kunden seid, fallen für Euch dafür auch keine zusätzlichen Kosten an. Der Streamingdienst kostet 14,99 Euro im Monats- und 149,99 Euro im Jahresabo und hat neben Tennis jede Menge weiteren Live-Sport zu bieten: Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1 oder etwa Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft, dazu die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Boxen, Motorsport, MMA, Rugby, Darts und noch mehr.

Nur noch im September können Neukunden den Gratis-Probemonat bei DAZN in Anspruch nehmen, danach fällt dieses Angebot weg.

US Open: Runde 1 am Dienstag heute im Liveticker

Wer heute nicht im TV und Livestream einschalten kann, ist gerade dann dazu eingeladen, bei SPOX vorbeizuschauen. Wir bieten Euch nämlich Liveticker an, mit denen Ihr nichts verpasst.

US Open, 1. Runde: Die heutigen Herren-Matches im Überblick

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 31. August ab 1 Uhr Roberto Bautista Nick Kyrgios 31. August ab 1.30 Uhr Richard Gasquet Daniil Medvedev 31. August ab 17 Uhr Sebastian Korda Nikoloz Basilashvili 31. August Corentin Moutet Stefano Travaglia 31. August Aslan Karatsev Jaume Munar 31. August Marco Cecchinato Zachary Svajda 31. August Roberto Carballes Tommy Paul 31. August Mackenzie McDonald David Goffin 31. August Tennys Sandgren Ilya Ivashka 31. August Federico Delbonis Denis Shapovalov 31. August Pablo Cuevas Ernesto Escobedo 31. August Salvatore Caruso Kei Nishikori 31. August Yoshihito Nishioka Jack Sock 31. August Jordan Thompson Gianluca Mager 31. August Lorenzo Musetti Emilio Nava 31. August Hubert Hurkacz Egor Gerasimov 31. August ab 18 Uhr Alexander Zverev Sam Querrey 31. August Max Purcell Jannik Sinner 31. August Gael Monfils Federico Coria 31. August ab 18.15 Uhr Yannick Hanfmann Alexander Bublik 31. August ab 19 Uhr Oscar Otte Lorenzo Sonego 31. August Karen Khachanov Lloyd Harris 31. August Soonwoo Kwon Reilly Opelka 31. August Fabio Fognini Vasek Pospisil 31. August ab 20.15 Uhr Steve Johnson Maximilian Marterer 31. August ab 20.15 Uhr Tallon Griekspoor Jan-Lennard Struff 31. August Andreas Seppi Marton Fucsovics 31. August Denis Kudla Laslo Djere 31. August Albert Ramos Lucas Pouille 31. August Jenson Brooksby Mikael Ymer 31. August Jeremy Chardy Matteo Berrettini 31. August Pablo Carreno Maxime Cressy

US Open, 1. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick