Angelique Kerber vs. Dayana Yastremska: 1. Runde bei den US Open JETZT im Liveticker

Angelique Kerber startet in die US Open. In der 1. Runde trifft sie auf Dayana Yastremska. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Angelique Kerber, die 16. der Weltrangliste, trifft heute in der ersten Runde des Dameneinzels der US Open auf Dayana Yastremska aus der Ukraine. Die gesamte Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

US Open 1. Runde Angelique Kerber Dayana Yastremska Satz 1 0 0 Satz 2 Satz 3

Angelique Kerber vs. Dayana Yastremska: 1. Runde bei den US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kerber hatte nur knapp eine Woche Pause nach ihrer letzten Partie bei dem WTA-Turnier in Cincinnati, bei dem sie im Halbfinale an der Weltranglistenersten Ashleigh Barty scheiterte. Mit einem Sieg gegen Barty wäre Kerber zum dritten Mal nach 2012 und 2016 in das Finale des Turniers eingezogen.

Vor Beginn: Laut Plan soll es um 19 Uhr losgehen. Falls sich die vorherigen Partien in die Länge ziehen, sind Verspätungen natürlich möglich.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker Angelique Kerber vs. Dayana Yastremska!

Angelique Kerber vs. Dayana Yastremska: 1. Runde bei den US Open heute live im TV und Livestream

Eurosport 1 sorgt wieder für eine Übertragung der US Open im Free-TV, der Sportsender überträgt heute bereits ab 17.30 Uhr. Eurosport 2 zeigt bereits ab 16.50 Uhr Livebilder aus New York, der Sender ist jedoch genau wie die Livestreams von Eurosport kostenpflichtig.

DAZN-Kunden können die kompletten Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 jedoch rund um die Uhr und ohne zusätzliche Kosten live sehen, somit auch die US Open und das Duell Angelique Kerber vs. Dayana Yastremska in der 1. Runde.

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet das monatlich kündbare Abonnement 14,99 Euro, das Jahresabo ist bei 149,99 Euro für zwölf Monate vergleichsweise günstiger.

US Open, 1. Runde: Die heutigen Damen-Matches im Überblick