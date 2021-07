Struff scheitert in Hamburg - Argentinier Baez positiv getestet

Enttäuschender Dienstag für die deutschen Profis am Hamburger Rothenbaum: Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier sind in der ersten Runde des traditionsreichen Tennisturniers gescheitert. Der 31 Jahre alte Warsteiner Struff unterlag dem Serben Laslo Djere 4:6, 5:7 und blieb damit beim dritten Event hintereinander an seiner Auftakthürde hängen.

Der 22 Jahre alte Kempener Altmaier verlor gegen Djeres Landsmann Filip Krajinovic 3:6, 7:6 (7:3), 1:6. "Ich habe meine Chancen gehabt", sagte Altmaier, der in diesem Jahr ohne Sieg auf Tourlevel bleibt: "Dass es im dritten Satz so runterging, ist natürlich nicht optimal." Zuletzt hatte er das Challenger-Turnier in Braunschweig gewonnen, konnte den Schwung aber nur bedingt mitnehmen.

Am Abend kämpften noch Dominik Koepfer (Furtwangen) und Maximilian Marterer (Nürnberg) im direkten Duell um ein Achtelfinal-Ticket. Am Montag hatte Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) seine Auftakthürde gemeistert und sich ein Duell mit dem an Position sechs gesetzten Krajinovic verdient.

Unterdessen ist das Turnier für den Argentinier Sebastian Baez aufgrund eines positiven Coronatests beendet. Dies bestätigten die Veranstalter. "Alle notwendigen und bei dem Infektionsgeschehen indizierten Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit den Behörden eingeleitet worden", sagte Turnierarzt Dr. Volker Carrero. Der zweimalige Turniersieger Nikolos Basilaschwili aus Georgien erreichte damit kampflos das Viertelfinale.