Wimbledon 2021: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 10

Viertelfinale in Wimbledon! Beim prestigereichsten Grand-Slam-Turnier wird es langsam ernst. Unter anderem heute im Einsatz sind auch Novak Djokovic und Roger Federer. Wer am zehnten Turniertag gegen wen antritt und wie Ihr die Matches live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wimbledon 2021 - Viertelfinale: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 10

In Wimbledon (London) steht der zehnte Tag an. Die Herren bestreiten am heutigen Mittwoch, 7. Juli, ihre Matches im Viertelfinale. Novak Djokovic, der Weltranglistenerste und bereits zweifache Grand-Slam-Champion im Kalenderjahr 2021, trifft dabei auf Marton Fucsovics.

Weitere Duelle heute sind Karen Khachanov gegen Denis Shapovalov und Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime, der im Achtelfinale Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev besiegte.

Wimbledon-Rekordsieger (8 Titel) Roger Federer hat es ebenfalls ins Viertelfinale geschafft. Der 39-jährige Schweizer steht in der Runde der letzten Acht Hubert Hurkacz gegenüber.

Um 14 Uhr geht der Tennistag los.

Herren:

Datum Spieler 1 Spieler 2 7. Juli 2021 Novak Djokovic (1) Marton Fucsovics 7. Juli 2021 Karen Khachanov (25) Denis Shapovalov (10) 7. Juli 2021 Matteo Berrettini (7) Felix Auger-Aliassime (16) 7. Juli 2021 Roger Federer (6) Hubert Hurkacz (14)

© getty Novak Djokovic jagt den dritten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr.

Wimbledon 2021: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Anders als bei den French Open wird Wimbledon nicht im deutschen Free-TV übertragen. Wer das Turnier und damit auch das heutige Viertelfinale der Herren live verfolgen möchte, braucht einen Zugang zum Angebot von Sky.

Mit dem Sender Sky Sport 1 HD seid Ihr ab 13.45 Uhr live in der Konferenz mit dabei, die Einzelmatches gibt es bei Sky Sport 2 HD und Sky Sport 3 HD zu sehen.

Sky bietet die Matches heute nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream an. Zwei Optionen ermöglichen Euch, auf diesen zuzugreifen. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

Wimbledon 2021: Viertelfinale heute im Liveticker

Für alle Tennisfans, die über kein Sky-Abo oder SkyTicket verfügen, bietet SPOX als mögliche Alternative einen detaillierten Liveticker an. Ihr findet sogar zu allen Viertelfinalspielen heute Liveticker vor.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Ab morgen geht es dann in die heiße Phase - der erste Halbfinaltag steht an. Das Finale der Damen wird dann am Samstag, das der Herren am Sonntag ausgetragen. Holt sich Novak Djokovic nach den Siegen bei den Australian und French Open seinen dritten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr?

Datum Uhrzeit Runde Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011