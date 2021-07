Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 9

In Wimbledon steht heute der neunte Tag des Grand Slams an. Wer trifft auf wen? Wann steht welches Spiel an? Hier bekommt Ihr alle Infos zum Zeitplan, zu den Ansetzungen und zu den Matches an Tag 9.

Heute stehen die ersten Viertelfinal-Partien des Turniers an. Sowohl heute als auch morgen wird bei den Herren und den Damen die Runde der letzten acht ausgefochten.

Wie der genaue Zeitplan des Tages aussieht und wo Ihr die einzelnen Matches verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Wimbledon 2021: Tag 9 heute live im TV und Livestream

Ihr könnt das Turnier in Wimbledon in diesem Jahr nicht im Free-TV verfolgen. Der dritte Grand Slam des Jahres läuft ausschließlich im Pay-TV.

Die Spiele werden also auch nicht auf Eurosport oder auf DAZN zu sehen sein, wie es beispielsweise bei den French Open der Fall war. Der Grund dafür: Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Rasenturnier exklusiv gesichert.

Sky überträgt das Turnier auf fünf Kanälen, Sky Sport1, Sky Sport2, Sky Sport3, Sky Sport4 und Sky Sport5. Falls Partien simultan stattfinden, könnt Ihr auf Sky Sport1 die Konferenz verfolgen. Die Einzelpartien seht Ihr auf den anderen Sendern.

Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Roland Evers, Hannes Herrmann, Marcus Lindemann, Jonas Friedrich, Philipp Langosz, Markus Götz, und Jaron Steiner kommentieren das Turnier für Sky. Sabine Lisicki, Julia Görges und Michael Stich sind als Expert:innen im Einsatz. Patrick Kühnen begleitet Wimbledon derweil aus dem Studio.

Ihr könnt die Übertragung von Sky auch im Livestream verfolgen. Sky-Kunden können dies einfach über SkyGo tun. Falls Ihr kein Sky-Abo habt, könnt Ihr ein SkyTicket erwerben und das Turnier so verfolgen.

Wimbledon 2021: Tag 9 heute im Liveticker auf SPOX

Ihr wollt die Partien des heutigen Tages im Liveticker verfolgen? Kein Problem, da seid Ihr bei SPOX an der genau richtigen Stelle! Wir begleiten alle Top-Spiele des Turniers mit.

Hier findet Ihr die Übersicht aller Spiele am heutigen Tag.

Wimbledon 2021: Die Matches an Tag 9

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 6. Juli 2021 14.30 Uhr Daniil Medvedev (2) Hubert Hurkacz (14)

Damen:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 6. Juli 2021 nicht vor 15.30 Uhr Ons Jabeur (21) Aryna Sabalenka (2) 6. Juli 2021 3. Spiel Centre Court Ashleigh Barty (1) Ajla Tomljanovic 6. Juli 2021 14 Uhr Karolina Pliskova (8) Viktorija Golubic 6. Juli 2021 2. Spiel Court No. 1 Angelique Kerber (25) Karolina Muchova (19)

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

