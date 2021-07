Wimbledon 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches an Tag 5

In Wimbledon steht heute der fünfte Turniertag an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Außerdem verraten wir Euch den Zeitplan und die Ansetzungen an Tag 5.

Die ersten zwei Runden in Wimbledon sind gespielt, heute steht in der englischen Hauptstadt die dritte Runde des Turniers an. Auch heute geht es um 12 Uhr mit den ersten Spielen los.

Wimbledon 2021 heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die heutigen Wimbledon-Spiele im Free-TV verfolgen? Da müssen wir Euch leider enttäuschen. Der dritte Grand Slam des Jahres läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Wimbledon 2021 heute live im Pay-TV

Das gesamte Turnier läuft live und exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender sicherte sich die Rechte an dem traditionsreichen Wettbewerb als einziger deutscher Anbieter.

Übertragen wird Wimbledon von Sky auf gleich fünf verschiedenen Sendern. Auf Sky Sport 1 zeigt Sky das Turnier in der Konferenz, auf den Sendern Sky Sport 2 bis Sky Sport 5 laufen Einzelspiele.

Als Kommentatoren sind bei dem Pay-TV-Sender Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner im Einsatz. Experten sind zudem Sabine Lisicki, Julia Görges und Michael Stich.

Wimbledon 2021 heute im Livestream

Ihr könnt Wimbledon heute auch im Livestream verfolgen. Sky bietet einen Livestream seiner Übertragung an. Als Abonnent könnt Ihr diesen via Sky Go sehen. Ihr seid kein Sky-Abo? Dann könnt Ihr ein kostenpflichtiges Sky Ticket erwerben.

Wimbledon 2021 heute im Liveticker

Ihr könnt Wimbledon heute nicht im TV oder im Livestream sehen? Kein Problem! Bei SPOX könnt Ihr zahlreiche Spiele im Liveticker verfolgen. Welche Spiele des heutigen Tags im Liveticker begleitet werden könnt Ihr immer der Übersicht hier entnehmen.

Wimbledon 2021: die Top-Matches an Tag 5

Herren:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2.7.2021 12 Uhr Fabio Fogini (ITA) Andrey Rublev (RUS/5) 2.7.2021 14 Uhr Diego Schwartzman (ARG/9) Marton Fucsovics (UNG) 2.7.2021 14.30 Uhr Dominik Koepfer (GER) Roberto Bautista Agut (ESP/8) 2.7.2021 15.15 Uhr Novak Djokovic (SRB/1) Denis Kudla (USA) 2.7.2021 17.45 Uhr Denis Shapovalov (CAN/10) Andy Murray (GBR)

Damen:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2.7.2021 12 Uhr Iga Swiatek (POL/7) Irina-Camelia Begu (ROU) 2.7.2021 12 Uhr Karolina Pliskova (CZE/8) Tereza Martincova (CZE) 2.7.2021 13.15 Uhr Maria Camila Osorio Serrano (COL) Aryna Sabalenka (BLR/2)

Alle Spiele des heutigen Tages findet Ihr hier in der Übersicht.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan als Übersicht

Datum Uhrzeit Runde Freitag, 2. Juli 12 Uhr 3. Runde Samstag, 3. Juli 12 Uhr 3. Runde Sonntag, 4. Juli Ruhetag Montag, 5. Juli 12 Uhr 4. Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

