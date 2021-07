Wimbledon 2021 - Halbfinals heute live im TV, Livestream und Liveticker: Zeitplan, Ansetzungen und Matches

In Wimbledon finden heute die beiden Halbfinals der Männer statt. Wer dabei gegen wen spielt und wo Ihr die Spiele live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wimbledon 2021, Halbfinale: Zeitplan, Ansetzungen und Matches

Am heutigen Freitag, 9. Juli, werden beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon die beiden Finalisten in der Männer-Konkurrenz ermittelt. Dabei kommt es auf dem Centre Court zu zwei interessanten Spielen.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic trifft auf den Kanadier Denis Shapovalov. Alles andere als der siebte Finaleinzug von Djokovic in ein Wimbledon-Finale wäre eine große Überraschung. Der Serbe zeigte sich im bisherigen Turnierverlauf in bestechender Form. Lediglich in der 1. Runde gab er gegen den Engländer Jack Draper den ersten Satz ab, danach gewann er 15 Sätze in Folge, musste dabei nur einmal in einen Tie-Break.

Shapovalov hat mit dem Halbfinaleinzug bereits sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier realisiert. Im Viertelfinale warf er den Russen Karen Khachanov nach einem Fünf-Satz-Krimi aus dem Turnier.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Matteo Berrettini (Italien) und Hubert Hurkacz (Polen) gegenüber. Berrettini gewann im Viertelfinale gegen Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime, Hurkacz schaltete überraschend klar in drei Sätzen Rasenkönig Roger Federer aus. Der Ausgang dieses Halbfinals ist völlig offen.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 9. Juli 2021 14 Uhr Matteo Berrettini Hubert Hurkacz 9. Juli 2021 anschließend Novak Djokovic Denis Shapovalov

Wimbledon 2021: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Von den beiden Halbfinalspielen gibt es heute keine Livebilder im Free-TV zu sehen. Der Grund: Wimbledon wird exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender berichtet heute ab 13.45 Uhr auf Sky Sport1 (HD).

Sky-Kunden können beide Spiele via SkyGo im Livestream verfolgen, allen anderen bleibt die Möglichkeit eines kostenpflichtigen SkyTickets. Das jederzeit wieder kündbare Paket "Sport Monat" kostet 9,99 Euro pro Monat.

Wimbledon 2021: Halbfinale heute im Liveticker

SPOX wird heute beide Halbfinals der Herren mit ausführlichen Livetickern abdecken. In diesen verpasst Ihr keinen wichtigen Ballwechsel. Über die Tagesübersicht gelangt Ihr zu den Links der jeweiligen Liveticker.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Wimbledon 2021: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Runde Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Herren Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021: Alle Sieger seit 2011

Novak Djokovic gewann die beiden letzten Wimbledon-Titel. Insgesamt steht er bei fünf Erfolgen beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt. Die drei anderen Halbfinalisten haben allesamt noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen.